Raitiotien tarkentavassa yleissuunnitelmassa Lielahdesta Ylöjärvelle on tarkasteltu pysäkkien määrää ja sijaintia sekä ratageometrian ratkaisuja. Kaupunginhallitukset päättivät näistä vaihtoehtovertailujen ja vaikutusarviointien pohjalta Ylöjärvellä 29.8. ja Tampereella 5.9.

Raitiotien Lielahden ja Ylöjärven suunnan pysäkkien sijainnit on päätetty

Viime syksystä asti kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toiminut Juho Ojares ilmoitti tällä viikolla hakevansa eroa tehtävästään työkuorman, uupumuksen ja henkilökohtaisten perhesyiden takia. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan mukaan Ojareksen olisi tarkoitus palata tehtäviinsä ensi vuonna.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Peer Haataja: ”Juho Ojares palaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi huilivuoden jälkeen”

Metsäkylässä syttyi myöhään keskiviikkoiltana tulipalo, jossa yksikerroksinen omakotitalo paloi purkukuntoon. Talon kaksi asukasta pääsivät turvaan palosta naapurin ripeän toiminnan ansiosta.

Naapuri herätti pariskunnan palavasta talosta Metsäkylässä – Rakennus tuhoutui täysin: ”Todennäköisesti naapurin ansiosta selvisivät hengissä”

Ylöjärven Uutiset on seurannut jo vuodesta 2014 lähtien Siivikkalan Myllypuron ennallistamista taimenille suotuisaksi lisääntymispaikaksi. Nyt hankevastaava Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen limnologi Heikki Holstilla on iloisia uutisia: vuosien työ on kantanut hedelmää.

Pitkäjänteinen työ tuotti hedelmää: Taimenet lisääntyivät ensimmäistä kertaa luontaisesti Siivikkalan Myllypurossa

Metsähallitus on hakenut viime vuodesta saakka Seitsemisen luontokeskuksen ja luontomatkailun kehittämiseen uutta toimijaa.

Seitsemiseen saatiin vihdoin uusi toimija – Yrityksen taustalta löytyy pirkanmaalainen luontomatkailun konkarikaksikko

Kylillä-sarjassa poikettiin Metsäkylässä, jossa harmia on aiheuttanut lähimetsän ilkivalta. Otimme myös selvää, miksei Työläjärvellä ole kunnon uimarantaa.

Luvaton nuotion polttaminen ja ilkivalta puhututtavat Metsäkylässä – ”Kuulin Soppeenmäessä asuessani, että täällä oli nuoriso ajanut polkupyörillä Salen sisään”

