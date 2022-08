– Ruka on Suomen ykköskohteita ympärivuotisessa matkailussa, sanoo kuusamolaislähtöinen liikentoimintajohtaja Tuomas Luukkonen Elämys Groupista. Elämys Group on Ylöjärven Uutisten syyskuisen lukijamatkan vastuullinen järjestäjä.

Ylöjärven Uutisten lukijamatka suuntautuu 28.9.–2.10. Rukalle. Luvassa on toki vierailuja myös muissa lähikohteissa, kuten Oulangan kansallispuistossa, Ojalan porotilalla sekä Posion Pentik-Mäellä.

Kuusamossa edelleen toista asuntoaan pitävä Elämys Groupin Tuomas Luukkonen on suunnitellut Ylöjärven Uutisten lukijamatkan. Hänen mukaansa Ruka on Suomen ykköskohteita ympärivuotisessa matkailussa.

– Sinne voi mennä mihin vuodenaikaan tahansa ja luvassa on hienoa tekemistä ja upeaa luontoa. Omia suosikkejani ovat syyskuu tai tammikuu. Silloin luonto on hienoimmillaan. Siellä on pienellä alueella kolme erilaista kansallispuistoa, joissa jokaisessa on erilaista luontoa, Luukkonen kuvailee.

Lukijamatkan matkaohjelmassa onkin vierailut Riisitunturin kansallispuistossa sekä Oulangan kansallispuistossa.

Luvassa on myös vierailu porotilalla. Luukkonen muistuttaa, että porot ovat olleet historiallisesti tärkeä elinkeino Kuusamon alueella. Porot kuuluvat maisemaan ja niitä voi nähdä kylälläkin.

– Kujalan porotila on hienolla paikalla Rukan ja Kuusamon välissä. Se on iso porotila ja tilan isäntä Juha Kujala on satsannut paljon matkailuun ja haluaa jakaa ihmisille tietoa poronhoidosta, Tuomas Luukkonen kertoo.

Matkaohjelmaan kuuluu myös vierailu Posion Pentik-mäellä.

– Kyseessä on varmasti monien tuntema brändi ja ehdoton vierailukohde. Paikalla on esittely yrityksen historiasta ja sekä tietenkin iso myymälä. Sen vuoksi kannattaa kyllä ajaa parikymmentä minuuttia, Luukkonen sanoo.

Ylöjärven Uutisten lukijamatkalaiset majoittuvat keskeisellä paikalla hotelli Scandic Rukahovissa.

– Rukahovi on tietyllä tapaa Rukan maamerkki, jonka ympärille on sitten rakentunut kylä ja matkailukeskus. Rukahovi on varmasti yksi Suomen ikonisimmista hotelleista, Luukkonen toteaa.

Matkaohjelmaan on sisällytetty myös mukavasti niin sanottua omaa aikaa, jolloin voi itse valita tekemisensä. Tuomas Luukkonen antaa pari vinkkiä vapaa-ajalle:

– Helpointa on tehdä itse kevyitä vaelluksia, joille voi lähteä suoraan majoituskohteesta. Esimeriksi tunturin toiselle puolelle kulkee gondolihissi, josta alkaa Valtavaaran-Pyhävaaran luonnonsuojelualue. Kannattaa siis nousta hissiin.

– Lisäksi suosittelen kovasti sähköavusteista fatbike-pyörää. Rukalla on vähän haastavat maastot, mutta voisin sanoa, että melkein kuka tahansa pystyy nauttimaan pyöräilystä näissä upeissa maastoissa, kun alla on sähköpyörä.

Nälkäkään matkalla ei taatusti tule, sillä yhteisten lounaiden ohella ohjelmassa on kaksi yhteistä ilalllista, unohtamatta Riisitunturilla paistettavia nuotiomakkaroita. Myös hotelliaamiaiset kuuluvat luonnollisesti hintaan.

Ylöjärven Uutisten lukijamatkalle on vielä jäljellä muutamia vapaita paikkoja. Ilmoittaudu 9.9. mennessä. Voit kysyä lisää ja ilmoittautua Hanna-Mari Kujalalle puhelimitse numeroon 040 048 1499 tai sähköpostitse osoitteeseen hanna-mari.kujala@pirmediat.fi