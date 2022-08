Markku ja Tessa ruokkivat vähävaraisia ylöjärveläisiä Soppeenmäessä omasta pussistaan – ”Lämmittää mieltä, kun joku ruokaa hakenut sanoo, että kiitos, tämä auttaa tosi paljon”

Ylisläiset Markku Teräs ja Tessa Tuokko ovat aloittaneet hiljattain ruoka-avun jakamisen Ylöjärven torilla Soppeenmäessä. Pariskunta jakaa ruokaa hyvää hyvyyttään täysin omalla kustannuksellaa maanantaisin.

Ylöjärven torille on ilmestynyt nyt kahtena perättäisenä maanantaina pakettiauto, jonka eturenkaaseen nojaa pieni puinen kyltti punaisin kirjaimin: Sorretun voima, lounas 0 e.

Kyseessä on ylisläisten Markku Teräksen ja Tessa Tuokon tempaus, jossa pariskunta jakaa ruoka-apua sitä tarvitseville.

Tänään maanantaina tarjolla on noin 50 litran sammiollinen vastakeitettyä makkarakeittoa, jota Teräs ja Tuokko tarjoilevat ilmaiseksi kaikille paikalle eksyville. Paikalla on käynyt erityisesti iäkästä rollaattorikansaa.

– Aamulla meitä odotti täällä jo yksi tuttu porukka, joka kävi viikko sitten maanantaina. Kyllä tässä on käynyt jo aamusta varmaankin kolmisenkymmentä ihmistä ja toivomme tietysti, että tieto ilmaisesta lounaasta tavoittaisi mahdollisimman monta sitä tarvitsevaa ylöjärveläistä, Tuokko sanoo.

– Meille ei tarvitse selitellä, miksi tänne tulee, Teräs lisää.

”Käsittämättömän hyväsydämisiä”

Pariskunnan lounasjako on saanut loistavan vastaanoton ja kannustusta muun muassa Facebookissa, jonka ylöjärveläisryhmissä he ruokajakoa mainostavat.

Ylistyssanoja satelee myös keittolounasta torilta noutavilta ihmisiltä.

– Käsittämättömän hyväsydämisiä ihmisiä, kommentoi eräs paikalle eksynyt.

Eikä kehuja turhaan anneta. Teräs ja Tuokko näet tekevät työtä täysin hyväntekeväisyytenä omalla kustannuksellaan, mikä tarkoittaa sitä, että pariskunta maksaa tarjoiltavien ruokien raaka-aineet omasta pussistaan ja valmistaa lounaan kotikeittiössään Ylisellä.

– Aineet haetaan edellisenä päivänä tukusta. Keittoa aloimme tehdä tänään aamuseitsemältä, meillä on molemmilla hygieniapassit. Teemme molemmat töitä kotona, joten tällainen järjestely onnistuu, keittiömestarina aiemmin työskennellyt, nykyisin tatuoitsijan ammattia harjoittava Teräs kertoo.

Edes yksi lämmin ateria

Teräs arvioi, että muiden auttamiseen kuluu kuukausitasolla noin 500 euroa pariskunnan omaa rahaa. Mikä mahtaa olla heidän motiivinsa tällaisen hyvän tekemiseen?

­– Minulla on itselläni 15 vuoden päihdetausta, olen ollut 11 vuotta raittiina. Onhan tuo iso raha, mutta koska meillä itsellämme on asiat tällä hetkellä hyvin, niin haluamme sen vuoksi jakaa omistamme. On tärkeää, että vähävarainen ihminen saisi tuona päivänä edes sen yhden lämpimän aterian, Teräs vastaa.

Tuokko sanoo, että polttoaineena hommaan toimii myös ihmisten kiitokset.

– Se lämmittää mieltä, kun joku ruokaa hakenut sanoo, että kiitos, tämä auttaa tosi paljon. Tässä on tärkeintä ihmisten kohtaaminen ja sen näkeminen, että ruoka menee oikeaan osoitteeseen.

Ruoka-apu aloitettiin Tampereelta

Ennen koronapandemian puhkeamista Teräs ja Tuokko jakoivat lounasta Tampereella juna-aseman tunnelin päädyssä. Tuolloin heidän asiakaskuntaansa kuului pitkälti päihderiippuvaisia.

– Meillä oli siellä 60–100 vakkariasiakasta hakemassa ruokaa. Korvaushoitolaisia ja kodittomia. Saimme näihin ihmisiin siellä yhteyden.

Poliisi alkoi kuitenkin pyörimään paikalla, mikä hankaloitti ruokajakoa. Samaan aikaan ruoka-apua ryhtyi antamaan samassa paikassa myös ViaDia-liike.

Viimeisen silauksen teki korona.

– Nyt sitten päätimme kokeilla, että miten tämä homma lähtisi pyörimään omalla kylällä, jossa asiakaskunta on erilaista kuin Tampereella. Lyhyen kokemuksen perusteella täytyy sanoa, että ei meidän vanhusten asiat ainakaan hyvin ole, Teräs huokaa.

Seuraavan kerran ensi maanantaina

Teräs ja Tuokko jatkavat lounasjakeluaan toistaiseksi maanantaiaamupäivisin Ylöjärven torilla.

Seuraavan kerran valkoisesta pakettiautosta jaetaan ruokaa ensi viikon maanantaina 15.8. klo 10­–12. Mukaan kannattaa ottaa oma kannellinen rasia.

Pariskunta suunnittelee, että jatkossa aikatauluja voidaan muokata niin, että auto tulisi paikalle vasta iltapäivällä tai alkuillasta.

– Se palvelisi paremmin ihmisiä, jotka eivät pääse aamulla paikalle. Ihan varmasti meillä on sellaisia vähävaraisia, esimerkiksi yksinhuoltajia, joita tämä palvelisi. Nämä ihmiset eivät vain pidä itsestään meteliä.

Teräs ja Tuokko haluaisivat tarjota ihmisille jatkossa myös muunlaista lounasta keiton lisäksi. He sanovat olevansa avoimia yhteistyölle, mikäli paikalliset toimijat haluavat ryhtyä tukemaan ruoka-aputoimintaa.

– Jos esimerkiksi joku kauppias haluaa lahjoittaa meille ruokatarvikkeita, lihaa, makkaraa, perunaa tai porkkanaa, niin ilman muuta. Samoin riistanhoitoyhdistykset voivat olla yhteyksissä, jos heillä on lahjoittaa kolarieläimiä. Hirvestä ja peurasta teen ruokaa myös, Teräs sanoo.