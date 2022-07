Teivo Stayersin järjestämän Teivocooperin kolmas osakilpailu juostaan Teivon raviradalla tänään keskiviikkona kello 19.

Osakilpailu on kolmas neljän kilpailun sarjasta. Yhteiskilpailun kärjessä kahden osakilpailun jälkeen on isäntäseuran Otto Niemelä 1 948 pisteellä. Toisena on niin ikään Teivo Stayersin Jarno Vikman 1 936 pisteellä ja kolmantena saman seuran Mikko Kalmakurki 1 671 pisteellä. Naisten sarjassa johtoa pitää Teivo Stayersin Jasmine Niemelä 1 000 pisteellä.

Teivocooperissa juostaan niin pitkä matka kuin mahdollista 12 minuutin aikana. Kauden paras yksittäinen tulos on toistaiseksi Joonas Kuisman 18. toukokuuta juoksema 3 620 metriä. Teivocooperia on juostu vuodesta 2016 lähtien.

Tänä kesänä 20. elokuuta Teivo Stayers järjestää myös Räikän puistojuoksun. Asiasta saadaan lisätietoa lähiaikoina.