Valmistunut raportti tarkensi lähijunasuunnitelmia: Ylöjärven seisake vaatii raakapuuterminaalin siirtoa – lisäksi tarvittaisiin toinen raide

Tampereen kaupunkiseudun hallitus hyväksyi raportin lähijunaliikenteen tavoitteellisesta tulevaisuuskuvasta vuosille 2030 ja 2050. Mukana oli myös tiekartta lähijunatavoitteiden toteutukselle.

Raportin mukaan lähijunaseisake olisi mahdollista toteuttaa Ylöjärvelle jo ensimmäisessä aallossa ennen vuotta 2030. Ylöjärven seisakkeen toteuttaminen edellyttää raakapuuterminaalin siirtoa toiseen paikkaan. Tämä on kaavailtu toteutettavaksi vuosina 2024–2046 Ylöjärven kaupungin ja Väyläviraston yhteistyöllä.

Raportissa todetaan, että Ylöjärven seudullisen raideliikenneyhteyden kehittäminen tukeutuu vahvasti ratikkaan. Junaliikenteen kehittämiseen on kuitenkin varauduttu ja luotu edellytyksiä lähijunaliikenteen ja raitiotien yhdistämiseksi Ylöjärven asemanseudulla.

Ylöjärven kaupungin selkeä tahto ja etenemispolku ovat vauhdittaneet yritysten sijoittumispäätöksiä ja asuntotuotantoa raideyhteyksien varressa. Samanaikaisesti valtakunnallisen junaliikenteen kasvu luo paineita radan välityskyvyn kasvattamiselle. Ylöjärven suunnan raidekapasiteetin kehittämiseksi on tehty päätökset, jotka huomioivat myös Ylöjärven junaliikenteen tarpeet. Raiteiden suunnittelun eteneminen sekä kaupungin kasvun ohjaaminen muodostavat näkymän myös keskustan pohjoispuolelle sijoittuvan seisakkeen kehittämisestä.

Lielahdesta Ylöjärven ja Nokian suuntaan radat ovat yksiraiteisia. Joitakin lähijunaliikenteen vuoroja voidaan lisätä Ylöjärvelle nykyisellä kapasiteetilla, mutta suurempi vuoromäärä edellyttää toista raidetta. Nykyisellä kapasiteetilla ei ole varmuutta, että lähijunavuoroja saataisiin matkustajien kannalta optimaalisiin ajankohtiin.

Lielahden ja Tampereen aseman välillä on kaksi raidetta. Raportin mukaan tämä on sekä valtakunnallisen että lähijunaliikenteen kannalta kriittinen väli, sillä sitä käyttävät kaikki pääradan junat. Tälle kapealle kannakselle on mahdollista rakentaa vielä kolmas raide, mutta neljännen toteuttaminen törmää olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen eikä tällaista ratkaisua pidetä mahdollisena.

Rarpotin mukaan Ylöjärven suunnalla lähijunan vaikuttavuus kasvaa vasta tämän vuosikymmenen lopulla maankäytön ja kehittämissuunnitelmien konkretisoitumisen myötä.

Ylöjärvellä 400 metrin sisällä lähijunaseisakkeelta asuisi nyt 449 asukasta. 800 metrin sisällä olisi 2 415 asukasta ja kilometrin sisällä 3 024 asukasta. 2,5 kilometrin sisällä olisi jo 11 224 asukasta Lisäksi seisakkeelta 400 metrin sisällä olisi 330 työpaikkaa. 800 metrin sisällä olisi 1 072 työpaikkaa ja kilometrin sisällä 1 656 työpaikkaa. 2,5 kilometrin sisällä olisi 4 124 työpaikkaa.

Raportin arvion mukaan vuonna 2030 Ylöjärvellä lähijunaa voisi käyttää vuosittain 531 000 matkustajaa, jos juna kulkisi 3–4 kertaa tunnissa.

Hyväksytty raportti kertoo, että tieto lähijunaliikenteen määrätietoisesta kehittämisestä ja yhteisymmärrys uusien seisakkeiden avaamisesta on lisännyt yritysten investointeja sekä nykyisten että uusien seisakkeiden läheisyyteen. Kehitys on kiihdyttänyt myös asuntotuotantoa ja asuntojen kysyntää.

Voit katsoa koko lähijunaliikenneraportin tästä.