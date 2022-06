Kylvötyöt on saatu pääosin päätökseen – Mansikan pääsato heinäkuun alussa

Viljojen kehitys on Suomessa noin viikon myöhässä keskimääräisestä. Sateita on saatu pitkin Suomea, minkä vuoksi kylvötöitä on tehty pitkään. Sateet ovat kuitenkin tehneet hyvää kaikille kasvustoille.

Viljelysuunnitelmiin ei ole tullut suuria muutoksia kevään syysviljakatastrofin jälkeen ja touko-kesäkuun vaihteen paikoin rankkojen sateiden jälkeen. Kevätrapsia on vaihdettu kevätrypsiksi ja myöhäisiä viljoja aikaisempiin lajeihin ja lajikkeisiin. Viljan kylvöjä jää vain vähän tekemättä koko Suomessa erityisesti märkyyden vuoksi. Tällaisille pelloille riistakasvit ja nurmet ovat järkeviä vaihtoehtoja. Asiasta kertoo ProAgria Keskusten Liitto.

Kasvustojen kehitys nyt nopeaa

Pitkän kylvökauden vuoksi viljat ovat monessa eri kehitysasteessa. Ensimmäisiä rikkakasviruiskutuksia on tehty ja viimeisimmät kylvöt eivät ole vielä orastuneet. Viljan orastuminen on ollut pääosin tasaista koko Suomessa. Syysviljojen kunto on hyvin erilainen eri alueilla. Etelä- ja Länsi-Suomessa talvesta selvinneet kasvustot ovat paikoin aukkoisia ja harvoja. Niiden sato ei tänä vuonna yllä keskimääräiseen satotasoon.

Kylvöjen jälkeen rikkakasviruiskutukset ovat alkaneet vauhdilla. Kasvien kasvu on nyt nopeaa koko Suomessa ja on tärkeää, että ruiskutukset tehdään ajoissa ennen kuin rikkakasvit kasvavat liian suuriksi eikä torjunta enää onnistu. Ohra on kärsinyt eniten suurista sateista. Paikoin ohrakasvustoissa näkyy keltaisuutta, mikä osoittaa, että pellolla on esiintynyt happikatoa. Sadekuurot olivat paikoin kovia ja vesi jäi seisomaan pellolle pitkäksi aikaa.

Nurmisadosta odotettavissa hyvä

Nurmisadon korjuu on alkanut Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa. Sadosta on odotettavissa hyvää lähes koko Suomessa. Sateet ovat parantaneet nurmen kasvua, ja kasvu on ollut nopeaa viime viikon aikana. Huonoin tilanne on Länsi-Suomessa, jossa nurmet ovat aukkoisia ja niitä on jouduttu korjaamaan täydennyskylvöin.

Ensimmäisistä varhaisperunoista on saanut nauttia jo hetken. Varhaisperunan sato on vähintään kohtalainen. Etelä- ja Itä-Suomessa se on hyvällä tasolla. Varastoperunan istutukset alkoivat myöhempään kuin tavanomaisesti.

Mansikan pääsato odottaa heinäkuun alussa

Viimeviikkoisten sateiden ja lämpimämmän sään takia puutarhakasvien kasvu on nyt voimakasta. Alkukauden viileä sää on myöhästyttänyt kasvien kehitystä noin viikon keskimääräisestä. Kotimaista mansikkaa on jo jonkun aikaa ollut saatavilla kasvutunneleista ja kasvihuoneista. Saatavuus vaihtelee alueittain. Sää on suosinut pölyttäjiä, vaikka niitä on paikoitellen viileillä alueilla ollut keskimääräistä vähemmän. Mansikan kukinnan huipentuminen avomaalla lähestyy ja suotuisilla alueilla kehittyy jo raakileita. Pääsatokausi näyttäisi koittavan tänä vuonna heinäkuussa.

Avomaavadelmat ovat monin paikoin alkamassa kukintaansa. Herukat ovat etelässä raakilevaiheessa ja pohjoisessa kukinta vielä jatkuu. Myös omenan raakileiden kehitys jatkuu hyvällä vauhdilla. Heinäkuun säät ratkaisevat pitkälti marjakasvien ja omenasadon määrän ja laadun, mutta näillä näkymin marjasadosta on tulossa hyvä.

Avomaan varhaisvihannesten satokausi pääsee kunnolla vauhtiin juhannusviikolla. Tarjolla on jo nippuvihanneksia sekä porkkanaa, retiisiä, kaalia ja sipulia. Etelä-Suomessa etenkin kaalit ja sipuli kasvavat erittäin hyvin. Salaatti on paikoitellen kärsinyt pakkasista harson alla, minkä takia kasvustot ovat joko jonkun verran tavanomaista jäljessä tai aukkoisia. Herneen kukinta on alkanut varhaisimmissa kylvöksissä.