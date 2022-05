Sisä-Suomen poliisi tiedottaa, että 76-vuotias Hannu Nuorala on ilmoitettu kadonneeksi loma-asunnoltaan Kurun Kaitajärven alueelta 23.5. klo 21 aikaan.

Nuorala on lähtenyt loma-asunnolta illalla kävellen, hänen kulkunsa on hidasta. Hänellä on yllään kirkkaan sininen kuoritakki, harmaat housut, silmälasit ja tummansininen lippalakki. Pituudeltaan Nuorala on noin 175 senttimetriä ja normaalivartaloinen. Kaikki havainnot pyydetään ilmoittamaan Hätäkeskukseen numeroon 112.