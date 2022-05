Kuka kaivoi ja varasti kuunliljan haudalta? ”Kyllä minä tästä mieleni pahoitin”

Kävijöiden mukaan haudoilta on viety muutakin, mutta seurakunnalle ei ole tullut viime aikoina ilmoituksia kadonneista kukista.

Eija Hellsteniä harmittaa.

Hänen sukulaisensa kävivät äitienpäivänä Ylöjärven hautausmaalla ja huomasivat, että Hellstenin isän ja äidin yhteisellä haudalla oli käynyt epätoivottu vieras.

– Haluaisin Ylöjärven hautausmaalle ”varashälyttimen”. Äidin ja isän yhteiseltä haudalta oli kaivamalla kaivettu kaksi vuotta vanha kuunlilja juurineen irti. Kaivamisessa oli käytetty lapiota.

Kuunlilja oli itse istutettu, ja ainakin vielä viime syksynä se oli paikoillaan.

– Kyllä minä tästä mieleni pahoitin.

Ei ainoa laatuaan

Hellstenin tapaus ei ole ainoa. Samantyyppisestä kukkavarkaudesta soitti toimitukseen seuraavana päivänä myös Hilkka Myllymäki. Hän oli vienyt siskonsa haudalle krysanteemin vappuaattona.

– Nyt kun vein äitienpäivänä myös äidin haudalle kukan ja ajattelin käydä kastelemassa siskon haudalla olevaa krysanteemia, niin se ei ollut siellä enää. Krysanteemi oli todella komea, ja se oli kelvannut jollekin.

Myllymäellä on selkeä mielipide siitä, mitä hän ajattelee tapauksesta.

– Ihan kauheaa, että hautausmaaltakin varastetaan.

Myllymäki tietää myös kaksi muuta katoamistapausta.

Hautausmaalla käydessään Myllymäki jutteli erään pariskunnan kanssa ja sai näiltä kuulla, että kun rouva oli tuonut tätinsä haudalle jouluna lyhdyn, se oli viety saman tien.

Hilkka Myllymäki sai myös pääsiäisen aikaan kuulla veljentyttäreltään, että tämän haudalle hankkima varjolilja oli hävinnyt. Se oli kaivettu ylös maasta ilmeisesti viime syksynä juurineen.

Vastassa oli ollut vain syvä monttu.

Yhteyttä seurakuntaan

Ylöjärven seurakunnan viestintäpäällikkö Sakari Vanhanen pahoittelee kukkien häviämistä ja kertoo, ettei seurakunnalle ole tullut lähiaikoina ilmoituksia varastetuista kukista.

– On ikävä kuulla, että ihmisiltä on kadonnut kukkia – tällainen on aina harmillinen kokemus. Ylöjärven seurakunnan hautausmaalle ei ole tullut viime aikoina ilmoituksia kukkien katoamisista. Yleensä ottaen on harvinaista, että hautausmaalta vietäisiin kukkia, ja monesti katoamisille on ilmennyt jokin luonnollinen selitys.

– Jos kukkia häviää, on hyvä ottaa yhteyttä seurakunnan hautaustoimeen (esimerkiksi seurakuntapuutarhuri Tuulikki Karhuun), niin voimme selvittää asiaa yhdessä.