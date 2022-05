Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään maanantaina kaupungintalon valtuustosaliin toukokuun kokoukseensa. Esityslistan mielenkiintoisin asia on Karhen koulun kohtalo.

Kaupunginvaltuusto päättää, millaiseen ratkaisuun se päätyy sisäilmaongelmista kärsivän Karhen koulun kanssa. Kaupunginhallitus päätyi äänestyksen jälkeen esittämään valtuustolle, että Karhelle rakennettaisiin kokonaan uusi koulu. Ehdotuksen mukaisen uudisrakennuksen pinta-ala on 750 neliötä ja hanke myös uuden liikuntasalin. Kustannusarvio on noin 2,5 miljoonaa euroa. Nykyinen hirsinen koulurakennus on tarkoitus purkaa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on ilmoittanut etukäteen, että se tekee valtuustossa muutosesityksen hybridimuotoisesta kouluratkaisusta, jota myös kaupunginjohtaja esitti kaupunginhallitukselle.

Kaupunginvaltuuston esityslistalla ovat myös valtuustoaloite Reilu kaupunki -arvonimen saamiseksi sekä valtuustoaloite Keijärven Suojastenlahden palauttamisesta vanhaan kukoistukseensa.

Ylöjärven Uutiset lähettää valtuuston kokouksen suorana tällä sivulla kello 17 alkaen. Linkki lähetykseen päivittyy tähän uutiseen ennen kokouksen alkua.