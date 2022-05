Lastenmusiikin tekemisellä voi elää mukavasti – etenkin, jos mukava elämä tarkoittaa leikkimielisyyden ja elämänilon säilyttämistä eikä luksusautoja tai obligaatioita. Hyvin tehty lastenmusiikki viihdyttää sekä tekijöitään että kaikenikäisiä kuulijoita.

Istun autossa jossain Sastamalan ja Tampereen välisellä taipaleella, ja laitan lastenmusiikkiorkesteri Orffien aprillipäivänä julkaistun levyn soimaan. Arvelen, että vähän päälle parikymppinen kuljettajani saattaa piankin pysähtyä ja heittää minut levyineni pihalle, mutta kappas – itsekin musiikkia tekevä autoilija sanookin, että ”näähän on hyviä”.

Kohtaukseen tiivistyy Orffien menestyksen salaisuus. Sastamalalais-ylöjärveläis-oriveteläisen trion tuotanto viehättää kaikenikäisiä musiikin ystäviä. Hannu Sepponen, Kimmo Ojala ja Matti Pollari ovat elättäneet itsensä 26 vuoden ajan tekemällä lastenmusiikkia, joka pistää aikuisenkin jalat naputtamaan tahtia ja suupielet nykimään.

– Sanoitukset ovat sillä tavalla monimielisiä, että kuusivuotias kuulee niissä varmasti vähän erilaisia asioita kuin hänen vanhempansa, Hannu Sepponen toteaa.

– Jos lapsi pysyy Orffien kyydissä riittävän pitkään, hän huomaa jossain vaiheessa, että ahaa, nämä kissat ja koirat voivatkin kuvastaa myös ihmisiä, ja sanat saavatkin ihan uuden merkityksen, Kimmo Ojala jatkaa.

Muusikot kertovat, että Orffien keikoilla näkee toisinaan jo aikuisia lapsia, jotka ovat tulleet vielä kerran omien vanhempiensa kanssa fiilistelemään nostalgisia tunnelmia. Toistakin sukupolvea tapaa, eli aikuistuneet fanit tuovat omat lapsensa kokemaan samoja elämyksiä.

Orffien missio onkin lapsuuden pidentäminen.

– Vaikka 5.–6.-luokkalainen kuuntelisikin Lady Gagaa ja Atomirottaa, hän voi ihan hyvin tykätä edelleen myös Orffeista, muusikot uskovat.

Tuoreelta Kummitädin kainalossa -levyltä löytyy syvällistäkin sanomaa, kun sillä korvalla kuuntelee. Kauan ennen Ukrainan tapahtumia tehty Varmasti tälläkin hetkellä -kappale vie ajatukset itäiseen Eurooppaan, jossa tapahtuu karmeita asioita samaan aikaan, kun me potkaisemme palloa tai hotkaisemme pitsan.

– Maailmassa tapahtuu aika hurjia asioita, joita aikuisten pitääkin ajatella. Olemme kuitenkin tarkkoja siitä, että ahdistusta sodista tai sulavista jäätiköistä ei kaadeta lasten niskaan, Orffit jyrähtävät.

Hannu Sepposen ja Kimmo Ojalan sävellykset ovat yhtä hurmaavan anarkistisia kuin sanoituksetkin. Musiikissa voi kuulla vaikutteita vaikkapa Eläkeläiset-bändin huumorihumpasta, Ricky Tick Big Bandin jazz-hiphopista tai Gogol Bordellon mustalaispunkista.

Sointukulut ja sävelasteikot ovat välillä viehättävästi vinksallaan, mikä haastaa yllätyksettömään pintapoppiin tottunutta korvaa.

– Me olemme sillä lailla levoton orkka, että voimme tehdä kaikenlaisia irtiottoja. Bändi on syntynyt Kaustisten kansanmusiikijuhlilla, mutta soitamme rokkia, poppia, metallia, jatsia ja räppiä, vähän sitä folkkiakin. Jotkut malttavat pysyä lestissään, emme me, Orffit toteavat.

Tilaustyönä laulu ponille

Kahdella kolmanneksella Orff-muusikoista on lastentarhanopettajan pätevyys ja se kolmaskin on opiskellut alaa. Tämä tekee lasten korvien väliin soluttautumisesta hiukan helpompaa. Päivätöihin kolmikko ei kuitenkaan juuri ole joutunut. Keikkaa on riittänyt, kunhan on jaksettu myydä.

– Meille alan kova kilpailu on tarkoittanut lähinnä kilvoittelua itsemme kanssa. Keikkamyynti on haastavaa puuhaa, kun pitää kehua omaa orkkaa. Joka päivä ei millään jaksa nousta sille itsekehun asteelle, mitä siinä vaaditaan, Hannu Sepponen harmittelee.

– Helmasyntimme on myös hitaus. Kesän festivaalit voivat olla jo myyty, kun me huomaamme, että tuonnehan pitäisi päästä soittamaan.

Jotain on tehty oikeinkin, kun keikkailulla on elätetty kolmea perhettä yli neljännesvuosisadan ajan. Se on vaatinut yli 4000 yksittäistä konserttia ympäri Suomenmaata.

Kun koronarajoitukset katkaisivat keikkatulojen virran, Orffit keksivät uuden tuotteen.

– Lanseerasimme Laulu juuri sinulle -kampanjan eli teimme tilauksesta lauluja kenelle vain, lapselle, äidille, isälle, mummolle vaarille tai lemmikille. Meiltä on tilattu oma laulu muun muassa autoille, kahdelle ponille sekä Pirkkalan päivähoitotoimelle ja Vammalan kaupungille, Orffit kertovat.

– Se oli mielenkiintoista ja motivoivaa toimintaa. Ei tarvinnut olla ihan tarpeettomana.

Työnjako bändissä vaihtelee, sillä sekä Hannu Sepponen että Kimmo Ojala tekevät biisejä ja Matti Pollari sovittaa. Välillä laulut syntyvät kaikkien kolmen yhteistyönä. Pollari on myös Orffien firman, Kaskas-Musiikin laskutuspäällikkö, toimitusjohtaja ja juoksupoika.

Korona-aikana Sepponen on ottanut päävastuuta uusista kappaleista, kun Pollari on soittanut studiossa muidenkin yhtyeiden levyillä ja Ojala tehnyt sijaisuuksia ja osa-aikaisia töitä päiväkodeissa.

– Se on ollut mielenkiintoista ja mukavaa. Työstä on saanut inspiraatiota ja näkökulmaa nyt, kun meidän kaikkien omat lapset alkavat jo olla melkein aikuisia, Kimmo Ojala sanoo.

Tällä hetkellä kaikki kolme ovat myös Taiteen edistämiskeskuksen tukemia apurahataiteilijoita. Silti he odottavat vesi kielellä kunnon keikkarumban käynnistymistä. Viime viikkoina kalenteriin on alkanut tulla lupaavasti merkintöjä.

Orffit peräänkuuluttavat lastenmusiikin ostajien vastuuta siitä, että kenttä pysyy monipuolisena. Jos aina ostetaan samoja bändejä saman ohjelmatalon tallista, tarjonta kapenee nopeasti.

– Kulttuurituottajilla ja kulttuuritoimittajilla on tässä iso rooli. On rohjettava mennä taide edellä eikä tehdä juttua vain sillä perusteella, että tämä on kuuluisa bändi. Yleisöllä on oikeus kuulla niitä tuleviakin kuuluisia yhtyeitä. Orffitkin on löydetty ja hukattu jo monta kertaa, Hannu Sepponen myhäilee.