Äitienpäivä lähestyy. Ylöjärven Uutisten äitienpäiväkisassa voit voittaa liput itsellesi ja äidillesi The 60’s Summer Festivalille, joka järjestetään Toivolan lavalla Kyrönlahdessa 20. toukokuuta.

Tapahtuman nimen mukaisesti luvassa on tvintagea, iskelmää ja rock’n rollia ja tietysti tanssia. Iltaa tähdittävät Marion Rung, Aron sekä Cool Company. Tapahtuma on ikärajaton.

Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa tapahtumaliput (à 25 euroa) itsellesi ja äidillesi. Osallistuminen on helppoa, sillä sinun tarvitsee vain kehua äitiäsi: kerro meille, mikä äidissäsi on parasta ja perustele, miksi juuri hän ansaitsisi hauskan illan 60-luvun puitteissa.

Voit jättää kommenttisi artikkelin lopussa olevaan vastauslaatikkoon, muista lisätä mukaan yhteystietosi!

Ylöjärven Uutiset julkaisee parhaat kehut äideistä ja valitsee niiden joukosta voittajat. Lippujen voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

