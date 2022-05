Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella on ollut vilkas vappuviikonloppu. Kolmen vuoden tauon jälkeen vappua päästiin viettämään ilman kokoontumisrajoituksia ja ihmisiä kerääntyi paljon erityisesti Tampereen keskustaan.

Poliisi kertoo, että viikonloppu on vastannut tehtävämäärältään vilkasta kesäviikonloppua. Poliisia ovat työllistäneet erilaiset häiriökäyttäytymiseen, päihtyneisiin ja pahoinpitelyihin liittyvät hälytystehtävät. Lisäksi poliisi on valvonut liikennettä ja valvonnan seurauksena poliisi tavoitti useamman kuljettajan, joiden epäillään syyllistyneen rattijuopumukseen. Vakavimpia rikoksia ei tähän mennessä ole tullut poliisin tietoon.

Vappupäivänä viileän aurinkoinen sää suosi juhlijoita ja vapun perinteiset tapahtumat sekä kulkueet keräsivät paljon osallistujia. Poliisin näkökulmasta vappupäivän juhlinta on ollut rauhallista. Poliisi on puuttunut yksittäisiin häiriökäyttäytymisiin ja muutamia henkilöitä on jouduttu ottamaan kiinni henkilön suojaamiseksi liiallisen päihtymyksen vuoksi. Vappupäivän kulkueet ja yleiset kokoukset sujuivat ilman suurempia häiriöitä.