Pienessä maalaiskylässä ei ole helppo pitää kauppaa ja ravintolaa. Monipuoliset palvelut pitävät Viljakkalan kyläpuodin ja Bistro Viljattaren pystyssä ja yrittäjät virkeänä.

Kun Mirve ja Janne Mäkelä ostivat Viljakkalan keskustassa sijaitsevan vanhan Osuuspankin kiinteistön vuonna 2017, kaupalle ja lounaskahvilalle oli niin sanotusti tilausta. Kylä oli ollut ilman kauppaa jo jokusen vuoden. Grilli-kahvila Kultasannasta sai toki ruokaa ja joitain elintarvikkeita kotiinkin, mutta kyläläiset toivoivat laajempaa valikoimaa.

Yrittäjillä itsellään oli alunperin aivan erilaiset ajatukset. Kiinteistö hankittiin Party Bubble -verkkokaupan varastoksi. Kyläläisten toiveesta juhlakaupan oheen avattiin ensin pikkuinen elintarvikekioski.

Vuotta myöhemmin kuultiin kyläläisten seuraava toive, ja kioskin viereen ilmaantui pieni kahvila. Samalla elintarvikekioski muuttui kaupaksi ja sen valikoimat laajenivat.

Sitten tulivat tietyömiehet, jotka rakensivat kevyen liikenteen väylää Viljakkalan keskustasta Mannin kylään.

– Tietyömiehet toivoivat lounasruokaa. Niinpä kolme vuotta sitten avasimme vanhaan pankin tilaan bistro-ravintolan. Perusidea on tehdä lounaaksi hyvää, vanhanaikaista kotiruokaa. Siitä tuli nopeasti yrityksen pääjuttu, Mirve Mäkelä kertoo.

– Kaikki tässä kokonaisuudessa on kyläläisten pyytämää ja inspiroimaa. Siksi tulen tänne joka päivä pirteänä ja iloisena, vaikka työtä on paljon.

Kotiruokalounaan lisäksi tarjolla on oliiviöljyllä hunnutettua italialaistyyppistä kiviuunipitsaa ja Viljakkalan kylien mukaan nimettyjä burgereita, joista ollaan syystäkin ylpeitä.

Hyvä palvelu tuo asiakkaita

Lounasravintolasta on alusta asti kuljetettu arkipäivisin lämmin lounas kylän vanhuksille.

– He rakastavat palvelua! On ihan eri asia saada pöytään lämmin, vastatehty ruoka kuin lämmittää kaupungin valmistuskeittiöstä tulevia annoksia, Mirve Mäkelä sanoo.

– Yhtä aika kaukana asuvaa rouvaa lukuunottamatta palvelu on maksutonta ainakin toistaiseksi.

Maanantaisin kylän vanhukset saavat myös kauppakassit maksutta kotiovelle. Perjantaisin ja lauantaisin bistrosta voi tilata pitsat kotiin 10 kilometrin säteelle. Yli 25 euron tilauksiin kuljetus on ilmainen.

Tärkeä osa palvelua ovat aukioloajat. Viljakkalan kyläpuoti aukeaa jo aamuseitsemältä, jotta siellä voi piipahtaa työmatkalla aamukahvilla. Heti aamusta saapuvat myös eläkeläismiehet, joille kahvila keskellä kylää on tärkeä olohuone ja henkireikä.

Joka torstai kello 14, kun lounaskiireet ovat ohi, bistrossa kokoontuu senioripiiri. Viljattaren oma juttu on maksuton bingo kerran kuussa, muina torstaina ohjelmaa järjestävät muistikahvila, porinapiiri ja mielikioski.

Aiemmin bistrossa oli paljon myös nuorten ohjelmaa, mutta nuorisotila Viliksen toiminnan taas alettua nuoret ovat palanneet sinne.

– Nuoria kyllä käy tässä jatkuvasti vanhasta tottumuksesta, Mirve Mäkelä kertoo.

Kahtena tai kolmena iltana viikossa bistron tilassa on kokouksia tai perhejuhlia. Vuokraa ei peritä, mutta tilaisuuksien tarjoilut ostetaan talosta.

Kustannukset kurissa

Kyläpuodin ja bistron ohella Mirve ja Janne Mäkelällä on muitakin yrityksiä kuten matto- ja kaihdinasennus, siivouspalvelu ja talonmiespalvelu. Yrittäjäperheessä kasvaneena Mirve Mäkelä tietää tarkalleen, miten talous pysyy tasapainossa silloinkin, kun asiakaspohja on rajallinen ja työikäiset tykkäävät ostaa perheen ruoat isosta marketista työmatkan varrelta.

– Talon eri toiminnot tukevat toisiaan. On tärkeää, että toimintaa on mahdollisimman paljon. Olemme myös itse tehneet kaikki talon vaatimat remontit ja hankkineet laitteita käytettynä. Ja itse pitää olla mahdollisimman paljon töissä. Vaikka meillä on pitkät aukioloajat ja olemme auki kaikkina muina päivinä paitsi sunnuntaisin, meillä on vain yksi työntekijä, Mirve Mäkelä selittää.

Suositulla mökkipaikkakunnalla ratkaisevaa on se, miten yrittäjä käyttäytyy syksyisin. Kesän tili pitää malttaa jakaa koko vuodelle. Kesällä Viljakkalan asukasluku moninkertaistuu ja rahaakin tulee – mökkiläisiä ei kiinnosta lähteä ruokakauppaan tai pitsalle isompiin keskuksiin, vaan oman kylän Karhe- tai Haveri-burgerit maittavat.

Kesäksi kaupan valikoima laajenee jälleen. Kylmäkaappiin saadaan tuorelihaa, terassille Soukon puutarhan kukkia ja vihanneslaariin Yrjölän mansikoita. Ympäri vuoden tarjolla on komilaisen Harjulan tilan lihaa pakasteena sekä Oinon munia.

– Paikallisuus on meille tosi tärkeää, Ylöjärven keskustasta Viljakkalaan muuttanut Mirve Mäkelä sanoo.

Viljakkalan kylien mukaan nimettyjen burgereiden joukossa silmään pistää Aussi-burger – ei kai täällä sen nimistä kylää ole?

– Aussi-burger viittaa rakkauteeni Australiaan, joka syntyi, kun asuin maassa nuorena viitisen kuukautta. Käymme siellä moikkaamassa ystäviä viiden vuoden välein, ja mieli tekisi joskus viipyä pidempäänkin. Mutta nyt ollaan tässä. Missä nämä papat sitten istuisivat kahvilla kahdesti päivässä, jos nyt lähtisimme, Mirve Mäkelä ihmettelee.