Kasvunälkäinen Ylöjärven kaupunki pitää tiukasti kiinni valmiuksistaan vastaanottaa uusia yrityksiä ja asukkaita. Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen ja elinkeinoyhtiön toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki sanovat, että kehittyvä kehyskunta satsaa korkeatasoisiin, uudenajan yritystontteihin ja -alueisiin. Kaupunki on ostanut hiljan peräti 80 hehtaaria maata Kolmenkulmasta tarjotakseen sijoituspaikkaa etsiville yrittäjille sijainnillisesti, logistisesti ja laadullisesti ainutlaatuisia vaihtoehtoja.

Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki ihastelevat Kolmenkulmassa parhaillaan rakenteilla olevaa massiivista iROW Oy:n venehotellia, joka on sarjassaan koko Pirkanmaan ensimmäinen palvelujen tuottaja. iROW Oy valitsi sijoittumispaikakseen Ylöjärven Kolmenkulman, koska yritysalue sijaitsee Helsinki-Ylöjärvi-moottoritien varrella ja on niin Tampereen kaupunkiseudullisesti kuin maakunnallisestikin keskipisteessä.

Piiparinen ja Isolähteenmäki kertovat, että Ylöjärvi haluaa satsata erityisen tarmokkaasti juuri Kolmenkulman alueeseen. Ylöjärvi on tehnyt aivan äskettäin päätöksen neljän miljoonan euron arvoisen maan hankinnasta, jolla kaupungin omistukseen siirtyy noin 80 hehtaaria strategisesti tärkeältä Kolmenkulman länsi- ja eteläpuolelta.

– Lisäalue tukee Kolmenkulman pitkän tähtäimen kehittämistä. Kolmenkulman yritysalue kasvaa jo lähivuosina merkittäväksi työpaikkakeskittymäksi. Tähtäimessämme on monipuolinen yritysalue, Piiparinen ja Isolähteenmäki kuvailevat.

Isolähteenmäen mukaan Kolmenkulma on Tampereen kaupunkiseudulla niin sanottua kuumaa-aluetta, jota koskevia tonttikyselyjä hän saa koko ajan. Kaupan kohteena olleen maa-alueen osayleiskaavan toteuttaminen on parhaillaan käynnissä. Yritysalueelle halutaan korkeanluokan profiili. Piiparinen ja Isolähteenmäki eivät säästele mainesanoja, kun he puhuvat koko Kolmenkulmasta.

– Ylöjärvi ideoi uutukaiselle alueelle moderneja, täysin uudenlaisia tonttivaihtoehtoja. Huomiota kiinnitetään erityisesti tonttien kokoon ja niiden suomiin mahdollisuuksiin. Kolmenkulman tulevat tonttivaihtoehdot avaavat Ylöjärvelle potentiaaliset kasvumahdollisuudet. Päivänselvää on, että Kolmenkulma kehittyy ja laajenee vielä jatkossakin, he toteavat.

Kolmenkulman uudelle alueelle mahtuu kaavoituksesta riippuen noin 50 tonttia. Ylöjärven kaupungilla on tällä hetkellä Kolmenkulman alueella vapaana viisi yritystonttia.

– Kaiken kaikkiaan meillä on kaavavarannossa noin sata yritystonttia. Varantomme on laaja, ja se tarjoaa aidosti erilaisia vaihtoehtoja, Piiparinen ja Isolähteenmäki korostavat.

Teivo III -alue tarjoaa todellisia prime-tontteja

Suomalainen rakennusalalla toimiva suunnittelu- ja konsulttiyritys WSP Finland Oy mittasi Ylöjärvelle uutukaisessa alueiden tutkimuksessaan kärkisijoituksen. Tämä tutkimus tarkasteli kysymystä, miten kunnat kohtaavat tulevaisuuden. WSP on kehittänyt oman elinvoimaindeksinsä. Valtakunnan kärkeen raivasivat tiensä Pirkkala, Lieto, Muurame, Ylöjärvi, Kaarina ja Kempele. Kaikki ovat voimakkaasti kehittyviä ja kasvavia kehyskuntia.

Pauli Piiparinen ja Timo Isolähteenmäki nostavat isosti esille Ylöjärven kaupungin valtakunnallisesti ainutlaatuisen tulevaisuuden mahdollisuuden eli Teivo III:n.

– Sellaisella näkyvyydellä ja sijainnilla olevia paikkoja on tasan tarkkaan yksi koko maassa, kaksikko teroittaa.

Piiparinen ja Isolähteenmäki odottavat kysyntää, jonka Teivo III saa markkinointiin tullessaan aikaan.

– Vaasantien varrella oleva alue mahdollistaa uniikin kohteen. Tässä puhutaan jopa valtakunnallisesti kiinnostavasta paikasta. Se tarjoaa sijoittumismahdollisuuksia kaupalle, palveluille ja teollisuudelle., Piiparinen ja Isolähteenmäki innostuvat.

– Kyseessä on prime-alue, miehet tiivistävät.

Isolähteenmäki huomauttaa, että aikaisemmin Teivo I ja Teivo II tarjosivat esimakua Vaasantien varrella olevien yritysalueiden vetovoimasta. Ne myytiin nopeasti, Isolähteenmäki ynnää.

– Kun ensitiedot Teivo III:sta kiirivät, kännykkäni alkoi soida ja sähköposti paukkua. Jo nämä kiinnostuksen osoitukset todistavat, että menekki tulee olemaan valtavan hyvä, elinkeinopomo lisää.

Teivo III:n markkinoinnin tositoimiin päästään ensi vuonna. Ensimmäiset rakentajat pääsevät tositoimiin vuonna 2024.

Isolähteenmäki toteaa, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat hyvin tyytyväisiä Siltatien yritysalueen tonttivaihtoehtoihin.

”Hyvät kellot kuuluvat kauaksi”

Pauli Piiparinen ja Timo Isolähteenmäki sanovat, että suotuisat tiedot kirittävät Ylöjärveä uudenlaiseen menestykseen.

– Jo varsin pitkän aikaa Ylöjärven työllisyysaste on ollut maakunnallisesti ja valtakunnallisestikin erinomainen. Viimekuukausina Ylöjärvellä on ollut Pirkanmaan toiseksi alhaisin työttömyysaste. Lukemat ovat kovia, miehet kiittelevät.

Piiparisen ja Isolähteenmäen mielestä Ylöjärven veto- ja pitovoima rakentuu myös siihen, että paikkakunnalla on jo runsaat 10 000 työpaikkaa. Työpaikkaomavaraisuus on merkittävä liki 34 000 asukkaan paikkakunnalle.

Viime viikolla julkaistut tuoreet kunnittaiset väestönlisäystiedot tämän vuoden ensimmäiseltä kvartaalilta ovat Ylöjärvelle suotuisat. Ylöjärvi nousi TOP-25-listalla koko maassa kuudennelle sijalle. Ylöjärven asukasmäärä kasvoi 164:llä.

Piiparinen kertoo, että Ylöjärven juuri päivitetyn kaupunkistrategian keskiössä on myös vahva asukasmäärän kasvattaminen. Ylöjärven kaupunki myi viime vuonna 12 yritystonttia. Tällä määrällä Ylöjärvi on maakunnan kärkipäässä. Viime vuoden aikana Ylöjärvellä perustettiin 283 uutta yritystä. Kokonaisyritysmäärä on rikkonut 3 000 yrityksen rajan.

Ylöjärven kaupungilla ja muilla kumppaneilla voi olla pian kerrottavaa Koulutuskeskus Valon laajennuksesta. Valo on keskeinen vetovoimatekijä.