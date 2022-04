Suomen suurin vaativiin erikoissarjoihin keskittynyt hydrauliikkalohko- ja komponenttivalmistaja ST-Koneistus Oy kääntää jokaisen mahdollisen kiven löytääkseen parhaat mahdolliset työntekijät Ylöjärven tehtaallensa. Yrittäjä Tommi Peltonen odottaa nyt hyviä tuloksia yhteistyöstä, jonka hän on aloittanut Sasky-koulutuskuntayhtymään kuuluvan Ammatti-instituutti Iisakin kanssa Hämeenkyrössä. Ylöjärveläisyritys ja Sasky hankkivat yhdessä huippumodernin viisiakselisen Mazak-koneistuskeskuksen, jotta opiskelijat saisivat kosketuksen moderniin metallialaan.

Jo 52 vuotta toiminut perheyritys ST-Koneistus Oy kuuluu ylöjärveläisten yritysten lippulaivojen joukkoon. Kehitys- ja kasvunälkäisen yrityksen erikoisosaamista on yksilöllisten hydrauliikkakomponenttien suunnittelu ja valmistus sekä niihin liittyvät kokoonpanotehtävät. Yritys työllistää 60 metallin huippuammattilaista.

ST-Koneistus Oy:n yrittäjä ja kehitystoimista vastaava Tommi Peltonen tunnistaa monia toimialoja maassamme koskettavan kroonisen työvoimapulan. Ylöjärveläisyrittäjä on omaksunut aktiivisen roolin, ja hän haluaa kantaa oman kortensa kekoon metallialan vetovoimaisuuden vahvistamiseksi.

Sasky-koulutuskuntayhtymään kuuluva hämeenkyröläinen Ammatti-instituutti Iisakki on edelläkävijä koulutuksen ja yrityselämän välisen yhteistyön rakentamisessa. Rehtori Joni Liukkonen ja opettaja Esko Koskiniemi odottavat paljon uudenlaiselta yhteistyöltä, jossa ST-Koneistus Oy ja Sasky ovat hankkineet Iisakkiin huippumodernin viisiakselisen Mazak-koneistuskeskuksen. Sen avulla opiskelijat pääsevät tutustumaan työntekoon ja työmaailmaan, jotka ovat vastassa ST-Koneistus Oy:n kaltaisessa firmassa.

Metalliteollisuudella menee hyvin

– ST-Koneistus Oy:llä on sikäli hyvin pullat uunissa, että työntekijämme ovat uskollisia ahertajia, ja viihtyvät talossa tehden kunniakkaat urat, yrittäjä Tommi Peltonen kiittelee.

Peltosen mukaan yritys on aina valppaana, jos pätevä työntekijä on huudeilla, niin hänet pestataan.

– Järjestämme yrityksessämme avoimien ovien päiviä. Niiden aikana yrityksestä ja sen toiminnasta kiinnostuneet pääsevät paikalle tutustumaan arkeemme. On tärkeää, että ihmiset näkevät toimitilat. Tavallisesti niistä vallitsee vanhanaikaiset käsitykset. Todellisuudessa työ tehdään avarissa, valoisissa ja siisteissä oloissa, Peltonen kuvailee.

Peltonen sanoo, että metalliteollisuus on Suomen kansantalouden yksi kivijalka. Metalliteollisuudella menee hyvin. Kun tieto- ja viestintätekniikka alkoi nostaa päätään, ja siitä tuli kaikella tavalla trendikäs ja houkutteleva ala, esimerkiksi perinteinen metalliala jäi vähälle huomiolle ja taka-alalle. Nyt on tarpeellista saada julkisuuteen oikeaa tietoa metallin työtehtävistä sekä ammateista, jotka ovat kehittyneet valtavasti, Peltonen sanoo.

Peltonen uskoo siihen, että pitkäjänteinen metallialasta paukuttaminen johtaa myönteiseen lopputulokseen.

– Hyvä viidakkorumpu kantautuu tässäkin maailmassa pitkälle.

Peltonen kertoo, että ST-Koneistus Oy:ssä huolehditaan palkoista ja työsuhde-eduista.

Yhteistyö sataa kaikkien laariin

Koko Sasky-koulutuskuntayhtymässä vallitsee vahvana toimintakulttuuri, jossa koulutus ja yrityselämä tekevät läheistä ja tiivistä yhteistyötä. Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti kertoo, että Sasky on toteuttanut monella paikkakunnalla menestyksellisesti esimerkiksi oppimisympäristöjä.

Ammatti-instituutti Iisakin opettaja Esko Koskiniemi tietää jo, miten hänen opetuksessaan olevat opiskelijat ovat kiinnostuneita ja innostuneita uudesta oppimisympäristöstä Mazak-koneistuskeskuksineen.

Koskiniemi konkretisoi, että yhteisomisteinen oppimisympäristö on monelle opiskelijalle polku työharjoitteluun ja kesätyöhön. Niissä onnistumisen myötä tarjolle tulee vakituinen työpaikka.

– Asian ydin on siinä, että nyt käyttöön otetulla Mazak-koneistuskeskuksella tehdään juuri sellaisia töitä kuin esimerkiksi ST-Koneistus Oy:ssä tehdään. Tämä on meille koulutuksen järjestäjä iso juttu, Koskiniemi tilittää.

Oppimisympäristökäytännön myönteinen puoli on se, että koneella ja työkaluilla voidaan tehdä alihankintana tuotteita asiakkaalle.

– Tällainen toimintamalli on erittäin motivoiva. Opiskelijoilta satelee runsaasti myönteistä palautetta.

”Mallin saa kopioida vapaasti”

Ylöjärveläinen kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti pitää kunnia-asianaan, että Pirkanmaalla koko ajan asemiaan vahvistava Sasky-koulutuskuntayhtymä on innovatiivinen toisen asteen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen järjestäjä.

Lahti korostaa sitä, että kouluttajan tehtävä on taata pätevää työvoimaa nimenomaan 2020-luvun yrityksien tarpeisiin.

– Saskyn modernit ratkaisut huomataan. Meidän eri ammatteihin valmistavat opinnot keräävät koko ajan enemmän ja enemmän opiskelijoita. Tulijoiden kasvava määrä kertoo siitä, että koulutuksen järjestäjää ja opetuksen laatua arvostetaan, Lahti tilittää.

Lahti muistuttaa, että Sasky on avoin kaikille ideoille. Hän vetoaakin pirkanmaalaisiin yrityksiin, että ne rohkeasti ottaisivat yhteyttä ja kertoisivat yhteistyötoiveistaan ja -tarpeistaan.

Asia on harvinaisen simppeli. Tehtävämme on kouluttaa ammattilaisia eri työtehtäviin. Opetustarjottimemme on kiitettävän runsas ja monipuolinen, Lahti iloitsee.