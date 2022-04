Ruokakaupan tuhansien ja taas tuhansien tuotevaihtoehtojen maailmassa ostoksiaan tekevä asiakas hoksaa joskus miettivänsä, minkähänlainen kotikokki citymarket-kauppias itse onkaan. K-citymarket Ylöjärven kauppias Markko Kiiveri paljastaa viihtyvänsä keittiössä, ja hän valmistaa mielellään arkenakin pöydän antimet perheelleen. Miehen suuri intohimo on kalastus, ja saaliistansa hän kertoo loihtivansa voimakkaalla palolla mitä erilaisempia aterioita.

Äidit ja isät miettivät, mitä he laittavat ruokapöytään viikon seitsemänä päivänä. K-citymarket Ylöjärven kauppias Markko Kiiveri tietää, että osa ihmisistä laatii tarkan päivittäisen ruokalistan ja noutaa tarvitsemansa raaka-aineet. Joukko asiakkaita tulee kauppaan ja ratkaisee siellä runsautta ja tuoreutta tulvivien tiskien ja hyllyjen äärellä, mikä on päivän menu.

Kiiveri julistautuu intohimoiseksi ruuan ystäväksi. Tämä palo ja innostus veti hänet ruokakauppiaaksi.

Cittari-kauppias hymyilee, että myös hän on silloin tällöin kummissaan 2020-luvun elintarviketarjonnan äärellä kuin Liisa ihmemaassa.

– Kymmenien tuhansien tuotteiden valikoima ei todellakaan voi olla päässäni. Meillä on sitä varten eri osastojen vastuuhenkilöt, jotka ovat eksperttejä vastuualueidensa suhteen. Näiden huikeiden ammattilaisten arkimaailma on kiehtova. He ovat paljonvartijoina, että myymälässä on tarjolla juuri niitä tuotteita, joita asiakkaat haluavat ostaa, Kiiveri kertoo.

Kiiveri ihastelee ihmisten kasvavaa mielenkiintoa ruokaa kohtaan. Hänen mukaansa maailmaa ristiin ja rastiin matkustavat ihmiset omaksuvat helposti ja nopeasti heille uusia ruokakulttuureja.

Kynnys uuden kokeilemiseen on ilahduttavan matala. Asiakkaat tulevat reissukokemustensa innoittamina kysymään, voisiko heidän kohtaamiaan ja hyviksi kokemiaan raaka-aineita hankkia ylöjärveläiseen marketiin. Selvitämme mahdollisuudet ja ratkomme keinot. Näin ihmisten keittiöt kansainvälistyvät, Kiiveri pohtii.

Kiiveri kiittelee lisäksi ruokaan keskittyneiden erikoislehtien ja monipuolisten televisio-ohjelmaformaattejen kannustavia vaikutuksia.

– Internet tuo kaikki maailman ruokakulttuurit kenen tahansa ulottuville. Verkkomaailmalla on valtavan suuri vaikutus ihmisten ostoskäyttäytymiseen ja kokkaamisintoon. Sosiaalinen media on suorastaan ääretön sulatusuuni, joka syöksee ennenkokemattomia ideoita kaikkien halukkaiden ulottuville, Kiiveri aistii.

Kauppaankin on syntynyt täysin uudenlaisia tehtäviä. Kiiverin palkkalistoilla on verkkokauppa- ja somevastaava, jonka työnä on esimerkiksi kertoa sosiaalisessa mediassa marketin uutuustuotteista.

– Näin ruokakauppamme on läsnä juuri siellä, missä asiakkaammekin liikkuvat, Kiiveri toteaa.

Kiiverin mukaan ruoan valmistajat ovat aktiivisia kehittämään uudenlaisia tuotteita. Kuluttajat ratkaisevat ostoskäyttäytymisellään, mitkä tuotteet pysyvät hyllyillä ja mitkä poistuvat tarjonnasta pois.

– Kaiken kaikkiaan ruoasta keskustellaan erittäin paljon. Se on hyvin merkityksellinen asia tämän ajan ihmisille, Kiiveri päättelee.

Ruokakauppiaana Kiiveri kertoo pitävänsä kaikki tuntosarvet vastaanottavaisina. Ruokakaupan on elettävä tiukasti ajassa.

– Nyt ihmiset ovat kovasti innostuneita japanilaisesta ruokakulttuurista, sushista. Toteutimme myymäläämme sushilinjan, jonka suosio kasvaa koko ajan. Näyttää siltä, ettei sushi-innostus jää hetken jutuksi, vaan siitä tulee osa ruokakulttuuriamme, Kiiveri miettii.

Aikamme ilmiöihin kuuluvat myös keittiöihin ja grillikatoksiin ilmestyneet pizzauunit. Varsin monet leipovat oikeaoppisesti italialaisista jauhoista pizzataikinat. Täytteetkin myötäilevät alkuperämaan traditioita.

Suomi on rikas leipäkulttuurissaan. Leipätarjonta säilyttää asemansa. Kiiveri ei kanna huolta kotimaisen leipäkavalkadin tulevaisuudesta. Kun ollaan Ylöjärvellä, niin Mäkkylän perunat ovat kova juttu. Kiiveri sanoo, että paikallinen peruna pitää pintansa.

”Perhe nauttii perusruuista”

Markko Kiiveri kotiutuu työstään. Mies kantaa ruokakassia. Siinä on tällä kertaa spaghetti bolognesen raaka-aineet.

– Tämä ruoka on lapsiemme mieleen, isä kuittaa.

Kiiverin mukaan perheen suosikkeja ovat esimerkiksi broileriwokki ja -pasta, tortillat, erilaiset kiusaukset, lihapullat ja lohi.

– Lähijärvien kuhat ja ahvenet maistuvat hyvin.

Kiiveri valmistelee tottuneesti keittiönsä ruuuanlaittokuntoon. Hän ottaa esille tarvittavat astiat, välineet sekä raaka-aineet.

Ohje neuvoo, että spaghetti bologneseen kuoritaan ja murskataan valkosipulinkynsiä ja hienonnetaan sipulia. Kiiveri huikkaa, että perheen lapset ovat hiukan sihtikurkkuja, joten sipulit on saatettava aivan atomin pieniksi ja piilotettava taitavasti. Kotikokki ruskistaa pekonit. Hän vakuuttaa niiden olevan hyvän maun lähteitä. Pian keittiössä on kutsuva tuoksu, kun Kiiveri ruskistaa jauhelihan paistinpannussa. Hän ripsauttaa sormituntumalla suolaa ja pippuria.

Kiiverin paistinpannussa ovat jauhelihat, pekonit, sipulit, juuressuikaleet, tomaattimurska ja lihaliemi. Hän vahtii paistostaan, kun pannu porisee mukavasti aineksia hauduttaen. Kokki kiehauttaa veden ja asettaa spaghetit kattilaan. Valmis kastike ja spaghetti sekoitetaan, ja päivän ateria on valmis.

”Kaupassa keskustellaan vuolaasti”

Markko Kiiveri kiittelee asiakkaiden varsin syvällistä ja monipuolista tuotetietoutta.

– Henkilökunnan ammattitaito pääsee puolestaan esille, kun ihmiset kyselevät neuvoja ja kokemuksia. Aikamme ruokakaupan tunnusmerkki onkin monipuolinen vuorovaikutus. Keskusteleminen on antoisaa niin henkilökunnalle kuin asiakkaille. Debatissa eri osapuolet löytävät saman kielen, Kiiveri sanoo.

Kiiverin mukaan kaupan koko henkilökunnan on oltava nykyään suorastaan hyperaktiivisia. Elintarvikemarkkinoille tulee jatkuvasti uusia tuottajia ja valmistajia omine keksintöineen. Lähellä tuotettujen ja valmistettujen ruokien kavalkadi laajenee myönteistä vauhtia.

– Osastovastaavien mutta aivan kaikkien kaupan ammattilaisten työ on hyvin motivoivaa. Uuden tiedon lähteelle pääseminen ruokkii tervettä uteliaisuutta. Tieto on valtava pääoma jokaiselle.

Kalatarjonta tarjoaa yllätyksiä

Markko Kiiveri on intohimoinen kalastaja. Se on harrastus, jossa hänen sielunsa lepää arjen rutiineista. Kiiverillä on omakohtaista työkokemusta kalapuolesta.

– Kalatiskin rakentaja on tiukasti säiden armoilla. Jos kalastaja ei saa kalaa, niin silloin sitä ei ilmesty kaupan tiskiinkään.

Kiiveri muistuttaa, että kalojen hinnatkin ovat veteen piirrettyjä. Ne muuttuvat nopealla syklillä tarjonnan ja kysynnän mukaan.

Päivätyönsä vastapainoksi Kiiveri viihtyy kalastusporukoissa, koska kalastajat ovat samanhenkisiä, ja he pitävät yllä pientä jännityksen ilmapiiriä. Matkat kohdistuvat niin kotimaahan kuin Ruotsiinkin.

– Niksit ovat monet. Salaisuudet ovat salaisuuksia.

Ahtia lepyttelevä Kiiveri on mieltynyt kuhaan ja ahveneen ja luonnollisesti järvitaimeneen.

– Jos uistimeeni käy Pirkanmaan maakuntakala toutain, niin päästän sen aina jatkamaan elämäänsä ja sukuaan. Toutaimessa on kiehtovinta se, että se antaa kalastajalle aina terävän kyydin.

Grillikausi on taas ovella

Lihatiski erilaisine vaihtoehtoineen rakennetaan joka päivä houkuttavaksi näyteikkunaksi.

Markko Kiiveri miettii, että punaisen lihan kysyntä on varmasti tasaantumassa. Vastaavasti kanan menekki kasvaa, on kasvanut jo vuosien ajan. Naudan kysyntä on stabiili, ja se säilyttää asemansa niin viikonloppuruokana kuin juhlatarjottavanakin.

– Lammas ja karitsa ovat sesonkituotteita. Pääsiäinen tuo kysyntäpiikin. Kesämökkiläiset kyselevät karetta ja paahtopaistia.

Kiiverin mukaan grillituotteiden kysynnän voimakas kohoaminen on takuuvarma kevään merkki.

– Grillituotteiden menekki lähtee nousukiitoon huhtikuun lopussa, parahiksi vapuksi. Grillaaminen on suosittua, kun säät suosivat.

– Kokemuksesta tiedämme, että suomalaiset aloittavat grillimakkarakauden vappuna. Makkaroiden kauppa suorastaan räjähtää. Silloin altaat ja hyllyt tyhjenevät toden teolla.

Kaupat ovat aidosti erilaisia

Ruokakaupat ovat erilaistuneet. Markko Kiiveri pitää kehityssuuntaa suotavana ja tervetulleena.

– Tämä myönteinen suuntaus on voimistunut kolmen, neljän viime vuoden aikana. Aikaisemmin kaupat olivat kuin yhdestä puusta veistettyjä.

– Kauppiailla on omia ideoita ja sapluunoita. Alueellisuus, paikallisuus, suomalaisuus – erilaiset asiat näkyvät.

Kiiverin mielestä elämyksellisyys istuu kuin piste iin päälle nimenomaan ruokakaupassa. K-citymarket Ylöjärvi on parhaillaan myymälätilojensa osalta uudistuksen silmässä. Kiiveri pitää ohjelankanaan, ettei pyörää vieläkään aleta keksiä uudelleen.

– Suomessa on paljon hyvin toteutettuja kauppoja. Toimivia ideoita voi kopsata.

– Minusta epäjärjestyksessä oleva hylly tai tyhjä hylly on kertakaikkisen ruma. Niiden on oltava ojennuksessa ja tuotteiltaan runsaita.

Kiiveri viihtyy hyllyjen täyttämisessä.

– Silloin asiat ovat tasapainossa, kun puolet päivästä on myymälässä ja puolet kauppiaan vastuiden äärellä. Elävä yhteys arkeen ja asiakkaisiin säilyy.