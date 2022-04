Onko Terätien tulvatilanne hallinnassa? – Tämä tie on monessa suhteessa ongelmallinen

Ylöjärven asukkaista ainakin vanhemmat muistanevat, kuinka tielaitos rakensi silloisen valtatie 3:n parannuksen yhteydessä vuoden 1990 paikkeilla risteyssillan Keijärven kohdalle ja yhdisti sen avulla Terätien Mikkolantiehen.

Siltaa on kutsuttu tunneliksi, koska se on alimittainen ja samalla monelle kuorma-autolle loukku. Olen seurannut harhaanajoja mielenkiinnolla, koska perävaunuyhdistelmän kääntäminen kapealla tiellä on aina ollut kuljettajalta taidonnäyte. Joskus apu on ollut tarpeen hinauksen muodossa, mutta aina tie on ollut aamuun mennessä avoin.

Tunneli jäi alimittaiseksi paikasta johtuen ja tie jäi sorapintaiseksi, koska tienpitäjä oletti järjestelystä saatavat hyödyt vähäisiksi. Tilanne jatkui pitkään tienpitäjän oletuksen mukaisena, kun alueelle ei tullut uutta asutusta. Nykyisin moni asia on muuttumassa. Keijärven itäpuolelle on tullut uutta asutusta muun muassa Asuntilan alueen rakentamisen johdosta ja kaavailut Mäkkylän alueen kaavoittamisesta raitiotiehankkeen ja Parkanon radan kaksoisraiteen johdosta asettavat uusia vaatimuksia alueen liikenneväylille. Mäkkylän alueelta kuljetaan kuntakeskustaan tunnelin kautta eikä käytetä entisen huoltoaseman siltaa, joka on lähempänä Lielahtea.

Läpikulkuliikeen määrästä johtuen Terätie ja siihen kuuluva tunneli voisivat olla osa yleistä tietä, jos tielakeja tulkitaan ahtaasti. Todennäköisesti nimikkeenä tulee olemaan katu, kun vireillä olevat kaavat tulevat vahvistetuiksi. Nykyisin Terätie on yksityinen tie, josta on vastuussa tiehoitokunta.

Terätie on monessa suhteessa ongelmallinen, koska uusi valtatie katkaisi hulevesiltä kulkuyhteyden harjulta Keijärveen ja vesille jäi reitiksi risteyssillan kuivatusviemäröinti. Sille on ominaista sarja kaivoja ja niiden välinen putki maassa. Tilanne on aina keväisin riistäytynyt käsistä, kun tämä kuivatusjärjestelmä on ollut riittämätön laajojen peltoalueiden sulamisvesille ja sen seurauksena vesi on tulvinut tielle saakka.

Ongelma on tähän saakkaa ollut lyhytaikainen, koska läheisiltä peltoalueilta pintarouta on sulanut nopeasti ja vesi imeytynyt maahan. On kuitenkin olemassa riski vesisateesta lumien sulamisvaiheessa, jolloin Terätien ylittävä vesi söisi tiesorat ja kuljettaisi ne alapuolisille pihoille. Tilanne oli tänä keväänä lähellä suurempaa onnettomuutta, kun lunta oli poikkeuksellisen paljon.

Keväinen tulvatilanne oli mielenkiintoinen tapahtuma, kun vesi virtasi pitkin tietä sivuojien ollessa tukossa. Lapsuus tuli mieleen, kun kumisaappaissa kahlaten vesi roiskui ja autot saivat aaltoja leviämään. Onneksi Ylöjärven Vesi tuli avuksi ja avasi kaivinkoneella Terätien yläpuolisen sivuojan vesien kulkureitiksi.

Mukana oli virkamiehiä. Käytin tilaisuutta hyväkseni ja esitin Terätien perusteellista parantamista eläkkeellä olevan tieinsinöörin ominaisuudessa. Paikalle tullut virkamies ilmoitti uuden radan tulevan nykyisen tien päälle, mikä estää korjaustyöt. Mielestäni olisi epätaloudellista rakentaa lisärata kaavoitetulle alueelle, kun vaihtoehtona olisi radan itäpuoli ja siellä oleva kaavoittamaton pelto ja järvi. Samalla surin uimapaikkani kohtaloa.

Martti Polvinen

Terätien asukas