Ylöjärven Ryhdin lentopallon N2-joukkue lohkovoittoon ja kohti ykkössarjan karsintoja

Lentopallon N2-sarjassa pelaavan Ylöjärven Ryhdin joukkueen kaksi viikonlopun kotipeliä Ylöjärven urheilutalolla sujuivat kerrassaan loistavasti. Joukkue tarvitsi yhden voiton lohkovoittoon matkalla puolivälierävaiheeseen. Ryhti voitti molemmat ottelunsa ja jatkaa suoraan puolivälieriin.

Voitto OrPo / Oriveden lukiosta tuli lauantaina lukemin 3-1 (25-17, 25-15, 24-26, 25-14). Sunnuntaina Ploki / Pihtiputaan lukio taipui puhtaasti 3-0 (25-11, 25-16, 25-6).

– Tiesimme, että OrPo on meidän kovin vastus, ja sillä on todella taitava joukkue. Kolmannessa erässä tuli pieni notkahdus, mutta muuten peli oli meillä hallinnassa, kertoo joukkueen valmentaja Harri Matilainen.

Sunnuntain pelissä Matilainen myös peluutti pelaajia, jotka ovat olleet vähemmällä peliajalle. Nämä ”laittoivat ihan hurlumhei” eikä Plokille jäänyt ottelun viimeisessä erässä sanan sijaa.

– Oli hieno nähdä, että vaihtopenkiltä löytyi niin paljon osaamista, halua ja kykyä pelata. Se oli ihan sunnuntain parasta antia.

Ryhti on nyt Naisten 2-sarjan kärkikahdeksikossa ja jatkaa tavoittelemaan paikkaa ykkössarjassa.

– Hyvillä ja luottavaisin mielin mennään. Joukkue on äärettömän hyvässä kunnossa ja pelihuumoria löytyy, Matilainen sanoo.

Matilainen iloitsee, että joukkueeseen on löytynyt hyvä harmonia ja kaikilla on mukavaa, jonka myötä löytyy koko kautta leimanneita loistosuorituksia. Nyt joukkueella on neljän viikonlopun ottelutauko, jonka jälkeen jatkuvat pelit kohti ykkössarjaa.