Pia Muhli on kiitollinen kaikille ylöjärveläisille näiden pakolaisten saamasta avusta, kuten ruoasta, matoista, astioista ja pyöristä. Lisääkin apua tarvitaan, mutta etenkin myöhemmin.

Ylöjärveläinen Pia Muhli perheineen majoittaa paritalossaan Tampereella seitsemää Ukrainan-pakolaista.

– Puolisoni, joka on sen tyyppinen ihminen, ettei hän jää pyörittelemään peukaloitaan ja on hyvin ratkaisukeskeinen, soitti minulle viime viikolla työmatkaltaan ja sanoi, että hänellä on projekti, jossa hän tarvitsee apuani. Hän oli päättänyt, että koska hänen omistamastaan paritalon puolikkaasta olivat muuttaneet vuokralaiset pois, se annetaan ukrainalaispakolaisten käyttöön, kertoo Pia Muhli.

Ja näin kävi.

Noin 80-neliöiseen paritaloon muutti kaksi ukrainalaista äitiä ja kolme 8-, 10- ja 12-vuotiasta poikaa. Perheet olivat saapuneet Suomeen tamperelaisten Tara Kovalenkon ja tämän puolison Igorin bussikyydissä.

Perheet olivat asuneet haastatteluhetkellä paritalossa muutaman päivän, ja taloon oli muuttamassa vielä kolmaskin perhe, äiti ja 6-vuotias poika.

Kaikki kolme äitiä ovat keskenään lapsuudenystäviä ja lähtivät sotaa pakoon Itä-Ukrainan Harkovasta.

– Asumisajasta ei ole ollut puhetta, mutta he ovat siellä toistaiseksi. Mehän emme vielä tiedä, millaiseksi tilanne Ukrainassa muuttuu, mutta autamme sen verran kuin voimme.

”Ihmiset ovat olleet todella ihania”

Pia Muhli ilmoitti perheiden majoittamisesta sosiaalisen median Ylöpölinä-ryhmässä ja sai lyhyessä ajassa paljon avuntarjoajia.

– Ihmiset ovat olleet todella ihania ja ajattelevaisia. He ovat lähteneet tähän mukaan todella ajatuksella ja se koskettaa minua kovasti, Muhli kiittää ja antaa muutaman esimerkin auttajista, joita on myös hänen ystävissään.

– Sanna lähetti kuvan, että hänellä olisi tällaiset astiat Ukrainan väreissä: Syvät, siniset Iittalan kulhot ja matalat keltaiset Teema-lautaset, kaikki ihanassa Muumi-kassissa. Ja Sannan kaveri Eija soitti eilen, että hän on nyt kaupassa, mitä tarvitaan. Menemme tänään Eijan kanssa viemään perheille tarvikkeita.

Lisäksi esimerkiksi Vuorentaustalainen Aila oli neulonut perheille villasukkia ja lahjoitti taloon vaaleat matot. Saara on kerännyt pakolaisille peittoja, vuodevaatteita, television ja pelikonsolin.

Annastiina korjauttaa lastensa maastopyöriä poikien käyttöön ja kokoaa tyttärensä kanssa vaatepakettia äideille. Muhli on saanut myös tulkkausapua.

Anna ja Terhi puolestaan toivat S-marketille muutaman kassillisen tavaraa.

– He näyttivät minulle pientä lasten Star Wars -pöytälamppua, että viitsiikö tätä viedä. Kun vein sen talolle, pojat ilahtuivat siitä todella paljon. Heidän saamansa palapelikin oli kovin mieluinen ja he häipyivät heti kokoamaan sitä yläkertaan.

Apua tarvittaneen myös jatkossa

Muhlille voi edelleenkin lähettää viestejä, joissa tarjotaan apua. Tosin juuri nyt tilanne on hyvä, mutta apua voidaan tarvita jatkossa.

– Ihmiset innostuvat usein alussa auttamaan, mutta olen pyrkinyt siihen, että auttaminen olisi jatkuvaa. Kun perheet ovat tarjoutuneet alussa auttamaan, olen sanonut osalle, että voinko pyytää apua sitten, kun aikaa on kulunut, ja moni on pitänyt sitä hyvänä ideana.

– Olen myös sanonut kaikille auttajille, että laittavat mukaan tervehdyksen ja nimen. Kortti on merkki siitä, että auttajina ei ole vain minun perheeni, vaan on muitakin, jotka haluavat auttaa.

Perheet kaipaavat rauhaa ja lepoa

Pia Muhli on käynyt ukrainalaisperheiden luona nyt alkuvaiheessa päivittäin.

– Minulla ja naisilla ei ole sujuvaa yhteistä kieltä. Olemme puhuneet sekaisia monia kieliä. Mutta uskomattoman hyvin olemme toisiamme ymmärtäneet. Minulla on ollut ihania teehetkiä heidän kanssaan.

Muhli ei halua kuitenkaan viipyä koskaan kauaa. Perheet tarvitsevat omaa rauhaa, ja heille ja lapsille on ollut todella hyvä saada nimenomaan oma yksityisasunto.

– Perheiden palaute on ollut sellaista, että he kaipaavat rauhaa. Ymmärrän hyvin, että tilanne on heille valtavan vaikea ja he tarvitsevat lepoa. Ja kun he yrittävät vaikkapa ottaa yhteyttä omaisiinsa, se on aikaa vievää.

Muhlin mukaan äidit ja lapset ovat hyvin hymyileväisiä, mutta silti hän tietää, että ”heillä on valtava huoli ja vuorenkorkuinen suru”.

– Ukrainaan on jäänyt osa suvusta, puolisot ovat rintamalla ja yhteyksiä Harkovaan ei oikein ole. Harkovasta ei edes välttämättä ole kauheasti jäljellä.

Tärkeintä oli tuoda lapset turvaan

Muhlin mukaan äidit ovat ajatelleet ennen kaikkea lapsiaan, kun ovat lähteneet pakolaisiksi Suomeen.

– He ovat tuoneet lapsensa turvaan, se on ollut heille se suurin asia. Eivät he olisi välttämättä itse halunneet lähteä ja jättää kotiaan ja sukuaan. He haluavat, että heidän lapsillaan on turvallinen olo ja että heistä kasvaisi tasapainoisia ihmisiä.

Muhli pitää kotimajoitusta parempana paikkana perheille kuin isoa keskusta. Hän ymmärtää samalla, että kotimajoituksessa voi olla väärinkäytöksen mahdollisuuksia esimerkiksi silloin, jos auttamiseen sekoitetaan raha.

– Selvitin itsekin ensin, että Tara Kovalenko on luotettava ihminen ja ettei esimerkiksi raha vaihda omistajaa. Mutta kyllä tässä on kyse ihan siitä, että Igor ja Tara haluavat auttaa, he ovat ottaneet yhden perheen myös omaan kotiinsa. Ja minulla itselläni on ollut tässä auttamisessa sellainen onni, että moni on ilmoittautunut auttamaan minua.