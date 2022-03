Järjestöjen ohella myös yksityiset ovat viemässä apua sodasta kärsiville ukrainalaisille. Ylöjärvellä Minna Kurittu organisoi nopeassa aikataulussa avustuskeräyksen Ukrainaan.

Kuritun tytär tamperelainen Janette Kangasniemi ja tämän ystävä ja yhtiökumppani Teija Koskinen ovat perjantaina lähdössä viemään bussilastillisen avustustavaraa kohti Ukrainaa Puolan rajalle, josta tarvikkeet organisoidaan paikallisten avulla apua tarvitseville. Paluumatkalle he ottavat auton täyteen sotaa pakenevia äitejä ja lapsia.

– Teimme ratkaisun, että teemme tämän yrityksemme kautta, koska ajattelimme, että näin on helpompi saada homma toimimaan ja niin on ollutkin, kertoo Kangasniemi puhelimessa samalla kun ovikello soi ja hänelle tuodaan lisää lahjoituksia. Hänellä ja Koskisella on puolisen vuotta sitten perustettu matkailu- ja tapahtuma-alan yritys Yamore, ja he ovat lähdössä kohti Ukrainan rajaa yhteistyökumppaninsa Matka Hyrkkään kanssa.

Kangasniemi kertoo, että hän ja Koskinen juttelivat perjantaina, että haluavat tehdä jotakin ukrainalaisten hyväksi ja ottivat yhteyttä matkatoimistoyrittäjä Janne Hyrkkääseen. Tästä asiat lähtivät etenemään nopeasti. Myös hämeenkyröläinen Kissankulma ry on heidän yhteistyökumppaninsa avustuskeräyksessä.

– Tämä koko tilanne koskettaa. Meillä on myös suhteita laivayhtiöihin ja Ukrainan päähän. Olemme olleet yhteyksissä Suomessa asuvien ukrainalaisten kautta Ukrainaan.

Matkaa rajalle ja siihen mitä siellä tulee vastaan ei ole vielä ehtinyt miettiä.

– Jännittää, tottakai, kun ei ole ikinä nähnyt sotaa eikä niitä ihmisiä, jotka ovat sieltä juuri pois tulleet.

– Olemme valmiit tuomaan ihmisiä sieltä, ja meille on ilmoittautunut tosi paljon vapaaehtoisia majoittamaan heitä, Kangasniemi kertoo.

Suunniteltu matkareitti kulkee Tampereelta Baltian kautta Puolan ja Ukrainan rajalle Medykan kaupunkiin. Perillä ryhmän pitäisi olla viimeistään lauantaina. Heillä on varakontakteja Ukrainaan siltä varalta, että avustuksia pitää organisoida maahan muuta kautta.

Lue myös:

Matti Ylitalo ajaa Puolaan hakemaan Ukrainan pakolaisia löytämänsä kuskin kanssa: ”Ukraina on hieno maa”

Nopeasti organisoitu avustuskeräys

Kangasniemen äiti, Minna Kurittu organisoi pikavauhdilla avustuskeräyksen Ville Kaupan tiloihin, jossa hän itse työskentelee. Kurittu alkoi kerätä lahjoituksia Villen Kaupalla maanantaina ja neljän aikaan niitä oli jo kuljetettu yksi autolastillinen Kangasniemen luo ja iso kuorma odotti jälleen poiskuljetusta. Avustuksia otetaan vastaan vielä tänään tiistaina klo 21 asti.

– Äitinä ajattelin, että autan tyttöjä, niin saamme enemmän apua. Olen tosi onnellinen ja kiitollinen joka ikisestä lahjoituksesta, hän sanoo.

– Puutteita on hygieniatarpeista, käyttämättömistä lasten ja naisten alushousuista, ensiaputarvikkeista, koiranruoasta, vesikanistereista, säilykkeistä, ja ruoasta, josta saa nopeasti energiaa kuten pähkinöistä.

Ihmisten lisäksi myös lemmikkieläimet ovat sodan vuoksi avun tarpeessa.

Tv-lähetyksissä ja netissä olemme nähneet, että metrotunneleihin ja kotimaastaan pakenevilla ukrainalaisilla on mukanaan ainoastaan välttämättömimmät tavarat.

– Joku kysyi miksi siellä tarvitaan vaatteita. Kaikki ovat joutuneet lähtemään sen kanssa, minkä ovat saaneet otettua mukaansa kotoaan, Kurittu sanoo.

Jos kaikki lahjoitukset eivät mahdu perjantaina lähtevään avustuskuljetukseen mukaan, ne toimitetaan perille muissa Ukrainaan suuntautuvissa kuljetuksissa.

Ylöjärveläiset auttavat lähimmäisen rakkaudesta

Taina Lehtimäki toi avustuskeräykseen muun muassa koiranruokaa, vilttejä, peittoja, tyynyjä ja lämpimiä kenkiä.

– Sota on koskettanut joskus meitä suomalaisiakin. Luulen, että kaikilla on nyt halu auttaa. Ihanaa, että lähimmäisen rakkautta riittää, Lehtimäki sanoi.

Sastamalainen Tuula Mäentupa toi ylöjärveläisen lapsenlapsensa Jenina Kaukon kanssa keräykseen ruokasäilykkeitä, hygieniatarvikkeita, makuupussin, lämpimän täkin, juomapulloja, vaatteita sekä varavirtalähteen.

– Sitä haluaa auttaa semmoisessa tilanteessa, missä vaan voi. Joskus voi tarvita itsekin apua. Halu auttaa tulee sydämestä ja siitä tulee niin hyvä mieli, Mäentupa kertoi.