Ylöjärvi jakaa koronakotitestejä oppilaille torstaina 24.2. tai perjantaina 25.2.

Testejä jaetaan lähes kaikissa kouluissa, lukuun ottamatta lukion sekä Ylöjärven Yhtenäiskoulun oppilaita ja henkilökuntaa. Näiden yksiköiden oppilaat ja henkilökunta saavat testit heti, kun niitä toimitetaan Ylöjärvelle lisää. Topintuvalle testejä toimitetaan tällä viikolla.

Testipakkauksia ei avata koulussa, vaan oppilas kuljettaa ne koulusta kotiin repussaan. Tärkeää on, että oppilas menee kotiin suoraan koulusta, jotta testit eivät pääse jäätymään.

Kaupunki saa kotitestitoimituksen huoltovarmuuskeskukselta, joka on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta hankkinut koronaviruksen kotitestejä jaettavaksi oppilaille, opiskelijoille ja opetushenkilöstölle.

Maskisuositus 1.-5. luokilla päättyy helmikuun lopussa

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on päivittänyt 15.2.2022 suositustaan kasvomaskien käyttämisestä. Luokilla 1-5 suositus on voimassa helmikuun loppuun asti. Vuosiluokasta 6 alkaen maskisuositus on edelleen voimassa helmikuun jälkeenkin.