Miten K-citymarket uudistuu, ja ketkä kaikki siellä ovat töissä?

Riitan-päivänä ensimmäinen helmikuuta K-citymarket Ylöjärven kauppiaina aloittaneet metsäkyläläiset Markko ja Anne Kiiveri ovat käärineet hihansa ja he laittavat tuulemaan koko henkilökuntansa kanssa. Kauppiaspariskunta ja motivoituneiden ammattilaisten joukkue uudistavat raikkaalla ja määrätietoisella otteella ylöjärveläistä ruokakauppakulttuuria. Nyt pukkaa parannusta parannuksen perään ja uudistusta uudistuksen perään. Arvoisa ylöjärveläinen, nyt tarvitaan myös sinun mielipidettäsi: antakaa ripeästi kaikki toiveenne, ideanne ja kehittämishaasteenne uudenlaisen ruokakaupan kehittämis- ja uudistamistyöhön.

Ennen lumien sulamista ja pakkasten muuttumista keväiseksi lämmöksi K-citymarket Ylöjärvessä on tehty monta asiaa uudeksi.

K-citymarket Ylöjärveä isännöivät nyt Metsäkylässä normaalia perhearkea elävät Markko ja Anne Kiiveri. Paitsi, että heillä on kunniakkaan pitkä taival K-ruokakauppiaina, heillä on realistinen käsitys lapsiperheiden jokapäiväisestä ruokahuollon pyörittämisestä. Kokemus puhuu kaikilla rintamilla.

Elämme vuotta 2022, ja suomalainen ruokakauppa harppoo aimoaskelin eteenpäin. Ihmiset suorastaan rakastavat kotona kokkaamista. Niin kotimaiset kuin kansainväliset ruokatrendit kiinnostavat, ja ne kannustavat tekemään kulttuurimatkoja hyvinkin eksoottisiin kohteisiin – kotikeittiöstä käsin.

Lähiruoka on tullut jäädäkseen, ja sen asema vahvistuu koko ajan. Asiansa taitavan kauppiaan sydämen asiana onkin saada kaikki mahdolliset lähellä tuotetut ja valmistetut ruoat valikoimiinsa. Kiiverit pyytävätkin, että ihan jokainen tuottaja ja valmistaja ottaisi rivakasti yhteyttä, jotta K-citymarket Ylöjärven valikoimissa on moni-ilmeinen kattaus seudun elintavikeosaamista ja -maailmaa.

Markko ja Anne Kiiveri tietävät, että kodikas ja hyvähenkinen ruokakauppa on monen osan summa. He toivottavat nykyiset ja uudet asiakkaat tervetulleiksi. Laajalla rintamalla tehtävä yhteistyö on poikaa.

Uudistaminen alkaa välittömästi

Muistattehan, että kauppias Markko Kiiveri on taustaltaan kokki?

Markko ja Anne Kiiveri ovat sitä mieltä, että paistotuoreiden leipien ja pullien on tuoksuttava myös kotoisassa ruokakaupassa.

K-citymarket Ylöjärvi saa nopealla aikataululla keittiön, josta tehdään heti kättelyssä ravintolatasoinen. Raaka-aineiden laatu on ratkaisevassa asemassa. Ruoka kokataan suuresta rakkaudesta lajiin.

Esimakua uudesta keittiöstä saadaan jo niinkin rivakasti, kun maanantaina 7. helmikuuta. Vellikello kilkkaa, ja se kutsuu makoisille lounaille.

Kaikki tietävät, että palvelutiski on ruokakaupan sydän. Se laitetaan paraatikuntoon rivakassa aikataulussa..

Hedelmä- ja vihannesosasto uudistetaan. Uusi-ilmeinen hevi-maailma on valmiina helmikuun loppuun mennessä.

Kansanviisauskin sen tietää, että leipä pitää miehen tiellä. Leipäkulttuurimme on rikas, ja tämän on näyttävä meilläkin. Laitamme leipähyllymme ja -valikoimamme 2020-luvun vaatimuksien mukaiseen kuntoon.

Iloinen uutinen sushin ystäville. Täydennämme palvelulinjastomme LuckieFun’s sushibuffeella maalis-huhtikuussa.

Olemme iloisia, jos saamme tarjota teille vielä lämmintä aasialaista wok-ruokaakin. Jääkäämme kuulolle.

Kevät tuo myös Verkkokaupan palvelut. Haluamme palvella teitä monikanavaisesti.

Ideat ja toiveet kehiin!

Markko ja Anne Kiiveri kutsuvat kaikkia K-citymarket Ylöjärveen.

Ja nyt on oikea aika kiikuttaa ideoita ja toiveita uudistushaluisille kauppiaille.

Asiakasterveiset voi kertoa kauppiaille tai henkilökunnalle kauppareissulla. K-ryhmän asiakaspalautekanava välittää postia perille. Sosiaalisen median vaihtoehdot pelittävät.

Tai kirjoittele viestiä sähköpostitse: markko.kiiveri@citymarket.fi.

MAAKUNNAN MATTI

Tiimeinemme haluamme tarjota parasta!