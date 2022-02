Alueellinen pandemiaohjausryhmä esitti tiistaina aluehallintovirastolle, että harrastus- ja virkistystilojen sulkua ei jatketa enää lauantaista 5.2.2022 alkaen.

Myös lasten- ja nuorten urheilukilpailut voivat taas pandemiaohjausryhmän linjauksella Pirkanmaalla jatkua.

Niin ikään Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle, että 5.2. alkaen sisätiloissa voitaisiin järjestää matalan riskin yleisötilaisuuksia, joissa osallistujilla on istumapaikka. Käyttöön voitaisiin ottaa vain puolet suurimmasta istumapaikkamäärästä. Korkean riskin yleisötapahtumia sisätiloissa seisomapaikoilla ei voisi edelleenkään järjestää seuraavan kahden viikon aikana.

Yksityistilaisuuksissa suositellaan enintään 10 hengen kokoontumista.

Tapahtumajärjestäjä voi valvoa maskin käyttöä

Vahva maskisuositus jatkuu Pirkanmaalla kaikissa julkisissa sisätiloissa ja joukkoliikenteessä. Koulujenkaan maskisuositukseen ei tule muutoksia. Työpaikoilla suositellaan edelleen etätyötä.

Pandemiaohjausryhmä painottaa maskien käytön merkitystä kaikissa Pirkanmaalla järjestettävissä tapahtumissa.

– Kun rajoituksia nyt ryhdytään purkamaan, maskien käyttö on entistäkin tärkeämpää, koska omikron-aaltokaan ei ole vielä ohi. Vetoamme, että yleisötilaisuuksissa käytetään kasvomaskia ja tapahtuman järjestäjä valvoo maskin käyttöä aktiivisesti. Koska maskisuositus jatkuu peruskouluissakin, me aikuiset olemme vastuullisina esimerkkeinä myös lapsille ja nuorille. Jos lapset pystyvät tähän, ei tämä voi olla aikuisillekaan mahdotonta, johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoo.

Huipussa tasaantumista

Koronaepidemian huipussa on nähtävissä tasaantumista myös Pirkanmaalla. Taysiin on viikon ajan tullut keskimäärin yhdeksän potilasta päivässä, mikä on samaa tasoa kuin kaksi viikkoa aiemmin. Taysin sairaaloissa on kaikkiaan viitisenkymmentä potilasta, joita hoidetaan koronan takia.

Viime viikolla todettiin aiempaa vähemmän koronatartuntoja mutta myös testejä tehtiin Fimlabissa aiempaa vähemmän. Positiivisten osuus testatuissa ei ole kuitenkaan kasvanut, joka toisella Fimlabin laboratorion koronatestissä käyvällä todetaan koronatartunta.

Tartuntojen ilmaantuvuus oli Pirkanmaalla viime viikolla 1634 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kahden viikon ajalta.

– Tartuntaluvut eivät edusta enää todellista tautitaakkaa. Koronaa kuitenkin testataan edelleen paljon, vaikka kohderyhmä on rajattu muutamiin ryhmiin. Testauskriteerien muutos on hyvä ottaa huomioon lukuja tarkastellessa, sanoo ylilääkäri Jaana Syrjänen.

Tampereen Viinikanlahden jätevesipuhdistamon koronalöydökset ovat korkeammalla tasolla kuin koskaan aiemmin.

THL tarkastelee rokotuskattavuutta nyt koko väestössä ja yli 18-vuotiaissa. Yli 18-vuotiaista pirkanmaalaisista yhden koronarokotteen on saanut 89,7 prosenttia, kaksi rokotetta 86,9 prosenttia ja kolmannen rokotteen 53,8 prosenttia. Kahden ensimmäisen rokotteen osuudet ovat hiukan valtakunnallista keskiarvoa suurempia.