Teitä päällystetään tänä vuonna 445 000 eurolla ympäri Ylöjärveä – Katso kohteet

Päällystyksiä on yhdeksällä asuinalueella Ylöjärvellä ja sen lisäksi Viljakkalassa ja Kurussa.

Suurimpia kohteita ovat Tulotien (Soppeenmäen teollisuusalueella), Soppeentien, Mastontien (molemmat Soppeenmäessä), Suojastentien (Kirkonsedulla) ja Pohjanpolun (Vuorentaustassa) päällystyskohteet.

Näiden kohteiden kustannukset ovat seuraavia: Tulotie 28 000 euroa, Soppeentie 45 000, Mastontie 62 000, Suojastentie 24 000 ja Pohjanpolku 24 000.

Kaiken kaikkiaan päällystyskohteita Ylöjärvellä on 39 kappaletta ja ne tulevat maksamaan noin 445 000 euroa.

Valtaosa kohteista on Vuorentaustassa ja Soppeenmäessä – molemmissa on 7 kohdetta. Kohteita on myös Hietasmäessä (3), Kirkonseudulla (2), Asuntilassa (2), Metsäkylässä (1), Mettistössä (4), Siivikkalassa (3) ja Vihattulassa (3).

Kurussa kohteita on neljä ja Viljakkalassa kolme.

Päällystyskohteiden toteutuksen lopullinen laajuus muodostuu sen mukaisesti, miten päällystystöiden kustannukset muuttuvat päällystyskauden aikana.

Päällystysohjelma 2022 kokonaisuudessaan:

Liisanniityntie Asuntila 10 000 €

Ollinmäentie Asuntila 8 000 €

Kauratie Hietasmäki 6 000 €

Ohratie Hietasmäki 5 000 €

Vehnätie Hietasmäki 8 000 €

Kaurasmäentie Kirkonseutu 10 000 €

Suojastentie Kirkonseutu 24 000 €

Notkokuja Kuru 4 000 €

Puravuorentie, loppu Kuru 5 000 €

Sulonkuja Kuru 9 000 €

Suovantie Kuru 11 000 €

Suoratie Metsäkylä 9 000 €

Aapontie Mettistö 10 000 €

Jukolantie Mettistö 14 000 €

Simeonintie Mettistö 11 000 €

Tuomaantie Mettistö 9 000 €

Allastie Siivikkala 12 000 €

Tervolantie Siivikkala 9 000 €

Valkamatie Siivikkala 7 000 €

Kerpukuja Soppeenmäki 7 000 €

Keskisentie Soppeenmäki 5 000 €

Kääriäistentie Soppeenmäki 4 000 €

Maunussuontie Soppeenmäki 4 000 €

Mäkipääntie-Katajistontie Soppeenmäki 8 000 €

Soppeentie Soppeenmäki 45 000 €

Tulotie Soppeenmäki 28 000 €

Lumitie Vihattula 11 000 €

Nietostie Vihattula 9 000 €

Pakkastie & Suojatie Vihattula 5 000 €

Ansatie Viljakkala 6 000 €

Kellaritie Viljakkala 11 000 €

Riihitie Viljakkala 7 000 €

Mastontie Vuorentausta 62 000 €

Pohjanpolku Vuorentausta 20 000 €

Puistokuja Vuorentausta 5 000 €

Pussikuja Vuorentausta 5 000 €

Rivitie Vuorentausta 5 000 €

Tehtaantie Vuorentausta 15 000 €

Vuorenkullantie Vuorentausta 2 000 €

Yhteensä: 445 000 €