Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemillä päätöksillä jatketaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueella voimassa olevaa liikunta- ja virkistystilojen kohdennettua sulkumääräystä ajalle 22.1.– 4.2.2022.

Samalla voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta, jonka mukaan sisätilaisuudet on kielletty, jatketaan ajalle 22.1.– 4.2.2022. Lisäksi tilojen käyttöä koskeva rajoitus on voimassa 20.2.2022 asti.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lausunnon mukaan alueen epidemiatilanne on edelleen vaikea ja edellyttää uusia rajoitustoimia terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Koronatartunnat leviävät alueella laajasti, ja tautiin liittyvä sairaalahoidon tarve on kasvanut. Ajankohtainen 14 vuorokauden ilmaantuvuus on yli 1 500 alueen 100 000 asukasta kohden ja noususuuntainen.

Kokoontumisrajoitus sisätiloihin

Tartuntatautilain 58 pykälän perusteella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueella kielletään kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Määräys on voimassa kaksi viikkoa ajalla 22.1.– 4.2.2022.

Päätökset eivät kohdistu yksityistilaisuuksiin. Alueen väestöä kehotetaan noudattamaan koronaepidemiaan liittyviä yleisiä suosituksia myös niissä tilanteissa, joita aluehallintoviraston määräykset eivät koske.

Tilojen sulkua koskeva päätös

Tartuntatautilain 58 g -pykälän perusteella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien ja Punkalaitumen kunnan alueella suljetaan yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat.

Määräys on voimassa kaksi viikkoa ajalla 22.1.–4.2.2022.

Määräys sulkee yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat. Päätös velvoittaa toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita. Tilojen sulkeminen kohdistuu:

– joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat

– yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

– tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

Rajoituksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien henkilöiden ohjattuun harrastustoimintaan. Suljettuja tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Päätös ei koske seuraavia tiloja:

kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat (kuten padel-, tennis- ja sulkapallokentät); huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat; sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat; kauppakeskusten yleiset oleskelutilat, vähittäiskaupan liiketilat, palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Lain mukaan tilojen sulkupäätös voidaan tehdä enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Tilojen käyttöä koskeva rajoitus 20.2. asti

Erilaisten asiakas-, osallistuja- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä tehostaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös, jonka mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on ehkäistävä lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä itse määrittelemillään toimenpiteillä. Toimia voivat olla esimerkiksi asiakasmäärien rajaus, asiakkaiden saapumisen porrastaminen tai asiakaspaikkojen sijoittelu väljästi, ja tilasta vastaavan toimijan tulee kirjata toimet asiakkaiden nähtävillä pidettävään suunnitelmaan. Aluehallintoviraston päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d, ja se on voimassa ajalla 22.1.–20.2.2022.