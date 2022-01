Jatkuva haku mahdollisti Sari Ojalalle oitis lähihoitaja-opintojen aloittamisen

Lähihoitajaksi opiskeleva pirkkalalainen Sari Ojala on kahden kouluikäisen lapsen äiti, aikuisopiskelija ja ammatinvaihtaja. SASKY koulutuskuntayhtymään (Sasky) kuuluva Tampereen palvelualan ammattiopisto tarjoaa Ojalalle tämän elämäntilanteeseen sopivan joustavan opiskelun ja mielekkään polun monipuoliseen työelämään. Ojala kiittelee Tampereen Kehräsaaressa olevaa uutukaista oppimisympäristöä innostavaksi. Opettajat ovat rohkaisevia ja päteviä. Opiskelijaryhmä on tiivis ja hyvähenkinen – jokainen saa yksilöllistä opetusta. Opiskelu maistuu tulevalle hoiva-alan ammattilaiselle.

Aurinko hymyilee Sari Ojalan elämään, jossa palikat ovat nyt mallikkaassa järjestyksessä. Ojala kohtasi työttömyyden, kun hänen pestinsä henkilökohtaisena avustajana päättyi kuin seinään. Hän kyllästyi tienestiensä epävarmuuteen ja alkoi tosissaan googlata opiskelumahdollisuuksia, jotka johdattaisivat hänet vakaaseen työarkeen.

– Selatessani eri opinahjojen verkkosivuja ja koulutustarjontaa, päädyin Saskyn sivuille. Tämä ammatillisen koulutuksen järjestäjä oli minulle vieras, mutta sen sivustoja plärätessäni kiinnostukseni virisi. Erityisesti huomioni kiinnittyi Tampereen palvelualan ammattiopistoon, jossa oli tarjolla viisi osaamisalaa, joilta valmistutaan lähihoitajiksi. Koin, että ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala on minun juttuni. Tällä tiellä olen edennyt, Ojala kertoo.

Ojalan opinnot alkoivat vuoden 2020 syyskuussa. Hän kiittelee vuolaasti jatkuvan haun mallia. Se johti opiskelukärpäsen puraiseman naisen kätevästi ja nopeasti lukujen pariin. Ojala on edennyt ja edistynyt varta vasten hänelle henkilökohtaisesti räätälöityä opintopolkua pitkin niin hyvin, että hänellä valmistuminen lähihoitajaksi jo häämöttää. Parhaassa tapauksessa Ojala saa suoritettua tutkintonsa etuajassa joko tulevana keväänä tai alkusyksystä.

Ojala aloitti lähihoitajan opiskelunsa Tampereen palvelualan ammattiopiston Koulukatu 18:n tiloissa. Viime vuoden lokakuun puolivälistä lähtien Ojalan ja muiden lähihoitaja- ja hoiva-avustaja-opiskelijoiden lähiopetus on järjestetty Kehräsaaressa, jossa on huippumoderni oppimisympäristö terveysteknologian viimeisine tekniikoineen. Sasky ja Pihlajalinna ovat suunnitelleet opetustilat yhteistyössä.

– Täällä on esimerkiksi simulaationukke, jolta tuntee pulssin ja sydämenlyönnit. Simulaattorin avulla voin harjoitella potilaan nostamisia, kääntämisiä, pukemista ja hygieniahoitoja, Ojala kertoo.

Ojala arvostaa inhimillistä, pientä opiskelijaryhmää.

– Täällä opiskelija ei ole vain sadoista yksi, joka voisi jäädä taka-alalle. Ryhmäkoko on suorastaan ihanteellinen. Jokainen nauttii yksilöllisestä opetuksesta. Vertaistuki on tärkeä voimavara, Ojala kiittelee.

Ojala pyörittää kotia, jossa on kaksi alaikäistä koululaista. Perheen äiti arvostaa vastuullista joustavuutta, jolla opinahjo järjestää uniikisti hänen opiskelujaan kulloisenkin elämäntilanteen mukaan.

– Kun kotiasiat ovat pulkassa, opintoihinsa pystyy keskittymään täysipainoisesti. Opettajani ovat olleet suopeita ja ymmärtäväisiä. Hyvällä yhteispelillä asiat järjestyvät. Arjessa voi olla säätämistä, mutta se ei johda kaaokseen, paremminkin vakauteen ja turvallisuuteen, Ojala kehuu.

Hyvä pohja aiemmista töistä ja opinnoista

Sari Ojala katsoo takapeiliin ja sanoo, että hänen lähihoitajan opintonsa ovat hyvällä mallilla. Valmistuttuaan hänellä on takuuvarma työpaikka – paremminkin hän jopa pystyy valitsemaan, mitä ryhtyy tekemään ja missä.

Ojala muistuttaa, että kaikki hänen aikaisemmat opintonsa ja työpaikkansa ovat antaneet varsin paljon nykyiseen aikuisopiskelijuuteen.

Ojalalla on valkolakki, ja hän on hankkinut koulunkäynnin ohjaajan taidot. Hän on paiskinut töitä runsaat kymmenen vuotta kaupan alalla. Koulunkäynnin ohjaajan työkin on tullut tutuksi. Henkilökohtaisena avustajana toimiminen avasi ikkunan yksilötasolla tehtävään palvelutyöhön.

Kun Ojala otti yhteyttä Saskyyn, hän sai ripeästi paluupostia. Ojala arvostaa nopeaa reagointia, koska se antaa mielikuvan vakaasti ja vastuullisesti toimivasta koulutuksen järjestäjästä.

– Opinto-ohjaaja soitti minulle. Laaja keskustelu ruokki innostustani. Puhelun aikana kävimme asioita hyvin seikkaperäisesti lävitse. Kiire ei ollut läsnä, joten uskoni ja luottamukseni uuden suunnan ottamiseen vahvistui.

– Minut kutsuttiin pääsykokeeseen. Sitä minä jännitin etukäteen. Kaikki meni hyvin. Kun pääsykoe oli päättynyt, ajattelin ”tässäkö se oli”. Portti lähihoitajakoulutukseen oli avoinna.

Ojala arvostaa suuresti toimintatapaa, jolla uusi opiskelija otetaan Saskyssa huostaan.

– Vastuuopettajani laati minulle seikkaperäisen opintopolun. Sillä on selkeät tavoitteet ja virstanpylväät. Nyt liki puolitoista vuotta opiskelleena voin todeta, että tietoni ja taitoni ovat karttuneet kohisten. Joskus olen ihmetellyt ja ihastellutkin opintojen laajuutta – lääkäriksikö täällä valmistutaan, Ojala hymyilee.

Ojala arvostaa lähiopetusta ja asialleen vihkiytyneitä kannustavia ja huippupäteviä opettajia.

– Lähiopetuksessa on oma verraton voimansa. Sen ehdottomana vahvuutena on vuorovaikutteisuus. Saa pukea ajatuksensa sanoiksi, ihmetellä ja päivitellä. Voi kysyä ja saa jakaa kokemuksensa. Vertaistuki on korvaamatonta, Ojala tarkentaa.

Ojala on oppinut muistamaan kultaisen säännön, jonka mukaan työ tekijäänsä opettaa. Hän on tehnyt harjoittelujaksoja niin laitospuolella kuin kotihoidon puolella.

– Olen vakuuttunut, että tämä ala on minun juttuni. Haluan myös täydestä sydämestäni suositella Saskyn Tampereen Kehräsaaren lähihoitaja- ja hoiva-avustajakoulutusta kaikille, joita hoiva-ala kiinnostaa ja vetää puoleensa. Täällä opiskelijasta pidetään hyvä huoli. Jokainen opiskelija saa hyvät tiedot ja taidot työelämään. Sinne voi siirtyä opintojen päätyttyä luottavaisin mielin, Ojala vakuuttaa.

Ojala innostaa työelämäänsä uutta nostetta haluavia tarttumaan toimeen ja kääntämään elämässään uuden lehden.

– Puhun kokemuksestani, Ojala korostaa.

Sasky satsaa sote-alan koulutukseensa, opiskelijamäärät voimakkaassa kasvussa

SASKY koulutuskuntayhtymä (Sasky) tunnetaan valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen rohkeana, innovatiivisena ja vastuullisena kehittäjänä. Sasky on luonut Sastamalan Karkkuun, Parkanoon, Ikaalisiin sekä Tampereelle sote-alan koulutusta tarjoavat oppilaitokset, jotka erottuvat vahvasti edukseen massasta. Opinahjot ovat oppilasmääriltään inhimillisen kokoisia, niiden opetuksen taso on korkea, opetusmetodit ja -tavat vastaavat ajan haasteisiin sekä opiskelijat vievät opintonsa sitoutuneesti päätökseen valmistuen ammattiin. Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti ja ammatillisen koulutuksen johtaja Anna-Leena Kivipuro korostavat, että esimerkiksi Tampereen palvelualan ammattiopiston sote-alan opiskelijoiden määrä on ollut jo vuosien ajan voimakkaassa kasvussa. Sasky on vetovoimallaan iloinen ja myönteinen poikkeus valtakunnassa.

Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti ja ammatillisen koulutuksen johtaja Anna-Leena Kivipuro sanovat, että Sasky kuntayhtymä tekee kaikkensa, jotta niin julkinen kuin yksityinenkin sote-sektori saa tulevaisuudessa vahvan ammattitaidon ja hyvän motivaation sekä lujan moraalin omaavia ammattilaisia.

Lahtea ja Kivipuroa motivoivat erityisesti sote-alan ammattilaisten koulutuksen haasteet, koska jokainen tutkinnon tekevä ammattilainen työllistyy sataprosenttisen varmasti. He pitävät poikkeuksellisen kannustavana sitä, että Saskyn oppilaitoksissa opiskelevat henkilöt tavallisesti korvamerkitään jo heidän harjoittelu- tai työssäoppimispaikoissaan.

Saskyn johtajakaksikon mukaan oppisopimuskoulutuskin on kovassa kurssissa. Sasky liputtaa voimakkaasti mallin puolesta.

Johtaminen on noussut voimakkaasti yhteiskunnalliseen keskusteluun, kun puhutaan hoivahenkilöstön jaksamisesta ja pysyvyydestä. Lahti ja Kivipuro ovat tiedostaneet johtamisen ongelmat, haasteet sekä ennen kaikkea mahdollisuudet jo ajat sitten. Teemaa pidetään jokapäiväisessä arjessa voimakkaasti esillä.

Lahti ja Kivipuro juurruttavat kaikessa tekemisessään joustavuutta sekä tekemisen järkiperäisyyttä. Heidän mukaansa saskylaiset opetusmetodit sopeutuvat, muuntuvat ja taipuvat jouhevasti mutta ennen kaikkea vastuullisesti sekä yksilön todelliset tarpeet huomioon ottaen.

Sasky huolehtii tarmokkaasti siitä, että opiskelijat pääsevät jouhevasti opintojen pariin. Kivipuro kertoo, että sote-alan opiskelijoista vain 38 prosenttia tulee perusopetuksen ja yhteishaun kautta. Jatkuvasta hausta on tullut supersuosittu; sen kautta opiskelijoista tulee peräti 62 prosenttia.

Sasky on satsannut vahvasti paitsi opetuksen korkeaan tasoon myös fyysisiin oppimisympäristöihin ja erilaisiin luokkatiloihin.

Lahden ja Kivipuron mukaan koulutuskokonaisuutta kehitetään jatkuvasti. Esimerkiksi Tampereen palvelualan ammattioppilaitos on triplannut opiskelijamääränsä neljän viime vuoden aikana. Opiskelijoita on tällä hetkellä noin 500.

Lahden ja Kivipuron tavoite on nostaa sote-alan opiskelijoiden määrä seuraavan viiden vuoden aikana tuhanteen. He vetoavat valtioon, että se varmistaa oppilaitokselle lisäopiskelijapaikat ja niiden mukaisen rahoituksen.

– Meille tulijoita on reippaasti nykyistä enemmän, he perustelevat.

Lahden ja Kivipuron katseet ovat tiukasti aikuisopiskelijoissa ja ammatinvaihtajissa.

Tiloilla ja seinillä on merkitystä

Saskylainen Tampereen palvelualan ammattiopisto kouluttaa lähihoitajia ja hoiva-avustajia Kehräsaaressa. Naapurina on muun muassa Pihlajalinna. Noin 300 neliön suuruisista tiloista avautuvat näkymät voimakkaasti kehittyvään ja kasvavaan kaupunkiin.

Antti Lahti ja Anna-Leena Kivipuro tietävät, että opinahjon saavutettavuus on tärkeä tekijä.

Sote-alan ammatit ovat ammatillisesti hyvin vaativia. Siksi Sasky huolehtii aktiivisesti oppimisympäristöjensä ajanmukaisuudesta. Tilojen ja välineistön on oltava alan uusista uutta.

Kehräsaaren oppimisympäristössä on esimerkiksi uusinta teknologiaa edustava simulaationukke, jolta voi mitata pulssin ja sydämenlyönnit.

Kehräsaaressa on tarjolla lähihoitajaksi opiskeleville viisi osaamisalaa. Ne ovat ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala sekä vammaistyön osaamisala.

Hoiva-avustaja-koulutuksessa osa-alueina ovat kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyneen osallisuuden edistäminen.

Lähihoitaja-koulutukseen opiskelijat otetaan yhteisvalinnan kautta elokuussa ja jatkuvan haun kautta joustavasti koko vuoden ajan.

Hoiva-avustaja-koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden, mutta osaamisalaa markkinoidaan erikseen elokuussa ja tammikuussa alkaviin ryhmiin

Ihmisläheisyys arvona

Anna-Leena Kivipuro korostaa, että lähihoitajat ja hoiva-avustajat ovat erittäin haluttuja työmarkkinoilla.

– Työllistyminen on varmaa, hän sanoo.

Kivipuron mukaan sote-alan ammatit ovat ihmisläheisiä, josta niiden vetovoima kumpuaa.

– Kaikki opiskelijat käyvät soveltuvuustesteissä ja pääsykokeissa. Ne antavat arvokasta tietoa molemmille osapuolille.

Kivipuro kertoo, että opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opetusmalliin, jossa heille kaikille rakennetaan henkilökohtainen koulutuspolku. Poluttaminen on konkreettinen työkalu niin opiskelijalle kuin opettajallekin.

– Opiskelu on palkitsevaa ja innostavaa. Opiskelija kokee iloa osaamisensa kehittymisestä ja lisääntymisestä.

Kivipuro pitää suuressa arvossa myös työpaikkoja, joilla opiskelijat voivat suorittaa työelämässä tapahtuvan oppimisen jaksoja. Sasky pitää kunnia-asianaan vaalia yhteistyötä ja -eloa kaikilla tasoilla. Näin luottamus lujittuu. Toiminta nauttii yleistä arvostusta. Valmistuvat ammattilaiset ovat haluttua työvoimaa.

Sasky on monipuolinen terveys- ja hyvinvointialojen kouluttaja

Meillä on kiinnostava ja monipuolinen kattaus oppilaitoksia – löydä omasi täältä!

Saskyn lähihoitajakoulutuksiin voi hakea myös yhteyshaussa 22.2.–22.3.2022.

Tämän sisältökokonaisuuden valmistivat toimittaja Matti Pulkkinen, valokuvaaja Rami Marjamäki ja tuottaja Helena Mäkinen. Yhteydenotot: 050 597 9303, matti.pulkkinen@pirmediat.fi