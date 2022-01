Lainaa edullisella korolla

Haussa edullinen laina ilman vakuuksia? Edullisimman lainapalvelun valitseminen voi olla vaikeaa, jos et muista kilpailuttaa lainatarjouksia ennen lainasopimuksen allekirjoittamista. Edullinenlaina.com auttaa kilpailuttamaan parhaat lainatarjoukset puolestasi jopa yli 30 eri pankin ja rahoituslaitoksen joukosta!

Löydät edullisimmalla korolla varustetun lainan täyttämällä helpon lainahakemuksen palvelussamme, jonka jälkeen vertailemme ja kilpailutamme yhteistyökumppaniemme lainatarjoukset jopa muutamassa minuutissa. Voit hakea lainapalvelun kautta 1 000 – 70 000 € lainaa 1–15 vuoden maksuajalla ja saat lainallesi markkinoiden kilpailukykyisimmän koron alkaen vain 4.19%. Täytä ilmainen lainahakemus jo tänään!

Selvitä meidän avullamme todelliset lainakulut etukäteen

Olipa aikeissasi ottaa kulutusluottoa, joustoluottoa, remonttilainaa tai autolainaa, ennen lainasopimuksen allekirjoittamista on tärkeää käydä läpi muutamia tärkeitä vaiheita, joiden avulla voit varmistaa, että löydät varmasti itsellesi markkinoiden edullisimmalla korolla varustetun lainan.

Tänä päivänä markkinoilta löytyy lukuisia eri pankkeja ja rahoituslaitoksia, jotka tarjoavat lainaa ainakin ensisilmäyksellä edulliselta vaikuttavalla korolla. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että monet luotonmyöntäjät ilmoittavat lainapalveluidensa yhteydessä pelkästään lainan nimelliskoron, johon ei ole sisällytetty esimerkiksi uudesta lainasta veloitettavaa avausmaksua tai kuukausittaisia tilinhoitokuluja tai palvelumaksuja.

Tästä syystä nimelliskorko vaikuttaa edullisemmalta kuin lainan todellinen vuosikorko, joka puolestaan ottaa huomioon kaikki lainaan liittyvät kustannukset vuositasolla. Vaikka nimelliskorko voi auttaa kokoamaan suuntaa-antavan kuvan siitä, millaista korkotasoa luotonmyöntäjä on valmis tarjoamaan, tärkeämpää on selvittää aina todenmukaisesti kaikki tulevaan lainaasi liittyvät kulut, jotta lainan takaisinmaksun aikana ei nouse esille ikäviä lisäkustannuksia. Kun huomioit kaikki lainakulut kerralla, myös lainan lyhennykset on helpompi suhteuttaa realistisesti omaan maksukykyyn.

Lainojen vertailupalvelun avulla voit vertailla lukuisia lainatarjouksia toisiinsa nimenomaan lainan todellisen vuosikoron pohjalta. Kun käytät vertailupalveluamme lainojen vertailuun, selvitämme puolestasi kaikki lainaasi liittyvät kulut ilman piilokustannuksia. Lainojen vertailu onkin kaikkein helpointa juuri todellisen vuosikoron perustella, sillä tällä tavalla pystyt löytämään itsellesi aidosti edullisimman lainan. Asiakkaamme voivat säästää lainojen kilpailutuksella vuodessa keskimäärin jopa satoja euroja, joten lainojen kilpailutus on ennen kaikkea taloudellisesti kannattavaa!

Täytä ilmainen lainahakemus jo tänään

Pääset helpoiten lainojen vertailuun täyttämällä ilmaisen lainahakemuksen palvelussamme juuri silloin kuin itse haluat. Välitämme lainahakemuksesi luottamuksellisesti yhteistyökumppaneillemme ja lainan kilpailutus tapahtuu yli 30 eri pankin ja rahoituslaitoksen kesken. Yhteistyökumppanimme ovat kaikki lainamarkkinoiden sertifioituja asiantuntijoita, joten voit olla varma siitä, että saat aina ajankohtaisimmat lainatarjoukset luottamuksellisesti vertailupalvelumme kautta.

Yhteistyökumppanimme käsittelevät lainahakemuksia tehokkaasti, joten voit saada ensimmäiset alustavat lainatarjoukset jopa muutamien minuuttien sisällä lainahakemuksen lähettämisestä. Tutustu huolellisesti lainatarjouksen sisältöön ja valitse lainatarjousten joukosta itsellesi parhaiten sopivin laina – me järjestämme saamasi lainatarjoukset selkeään paremmuusjärjestykseen, josta näet aina ensimmäisenä edullisimmilla lainakuluilla varustetun lainan!

Kun olet tutustunut lainatarjoukseen ja päätät hyväksyä sen, saat valitsemaltasi pankilta tai rahoituslaitokselta lisäohjeet lainaprosessin jatkamiseen. Tässä vaiheessa luotonmyöntäjä voi pyytää sinua lähettämään heille vaadittavat asiakirjat lainan maksamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi palkkakuitit tai eläketosite säännöllisten tulojen todentamiseksi. Pienemmissä lainasummissa erillisiä asiakirjoja lainan saamiseksi ei välttämättä tarvita ollenkaan, mutta pyri aina noudattamaan huolellisesti luotonmyöntäjän antamia lisäohjeita, jotta lainan hakeminen sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Lainasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen lainarahat voidaan maksaa tilillesi parhaimmillaan jo saman päivän aikana.

Pidä mielessä, että me vastaamme turvallisesta ja puolueettomasta lainojen kilpailutuksesta, mutta emme voi välittäjäpalveluna vaikuttaa esimerkiksi siihen, millä korolla ja lainaehdoilla yhteistyökumppaniemme tarjoavat sinulle lainaa. Jos sinulla kuitenkin herää kysymyksiä lainahakemuksen täyttämiseen tai lainojen kilpailutukseen liittyen, voit ottaa meihin yhteyttä ja vastaamme kysymyksiisi mielellämme!



