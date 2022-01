Walk in -rokotuspäiviä lisätty

Kauppakeskus Elon rokotuspisteessä järjestetään useita joukkorokotuksia alkuvuodesta. Osa rokotustilaisuuksista on kohdennettuja, osa on tarkoitettu kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Rokotteena voi saada 1., 2. tai 3. annoksen. Voimakkaasti immuunipuutteisille tarjotaan myös 4. annosta. Walk in -rokotuksissa rokotteen saa jonotusperiaatteella ilman ajanvarausta.

Rokotuspaikka on Elon kauppakeskuksen rokotuspiste, Elotie 1. Ota mukaan Kela-kortti. 5-11-vuotiailla lapsilla tulee olla huoltaja saattajana.

Kaikki 12 vuotta täyttäneet voivat saada 1. ja 2. rokotteen (rokotusväli vähintään 6 vk).

Rokotuspäivät

La 15.1. 9-15 kaikki 40 vuotta täyttäneet ja 12 vuotta täyttäneet riskiryhmäläiset

Ke 19.1. 15-19 kaikki 5-11-vuotiaat

To 20.1. 13-17.30 kaikki 12 vuotta täyttäneet

To 27.1. 13-17.30 kaikki 12 vuotta täyttäneet

To 3.2. 13-17.30 kaikki 12 vuotta täyttäneet

Kolmas rokoteannos voidaan antaa seuraavasti:

Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 v täyttäneille, kun 2. annoksesta on vähintään 2 kk; 4. rokote on mahdollinen, kun 3. annoksesta on 3-4 kk

Kaikille 60 v täyttäneille sekä 18 v täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin 1. ja 2. kuuluville, kun 2. annoksesta on 3-4 kk

18-59-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kun 2. annoksesta on vähintään 4 kk.

Yli 30-vuotiaiden 3. rokote on yleensä Modernan Spikevax; tiedote Spikevaxin käytön yleistymisestä.