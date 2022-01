Ylöjärvellä on kirjattu tänään 102 uutta koronavirustartuntaa. Rokotekattavuudessa Ylöjärvi laahaa Pirkanmaalla jälkijoukoissa.

Ylöjärvellä on nyt todettu koronapandemian aikana 2 108 koronatartuntaa. Lukema on Pirkanmaan toiseksi suurin Tampereen jälkeen. Kolmanneksi eniten tartuntoja on todettu Nokialla (1 960). Torstaina Nokialla kirjattiin peräti 381 tartuntaa. Lempäälän tartuntamäärä pandemian aikana on 1 598 ja Kangasalan 1 331.

26 prosenttia ylöjärveläisistä on nyt saanut kolmannen koronarokotteen. Lukema on kolmanneksi alhaisin Pirkanmaan kuntien vertailussa. Kaksi rokoteannosta on saanut 71,3 prosenttia ylöjärveläisistä. Ylöjärven rokotekattavuus kahden annoksen osalta on Pirkanmaalla toiseksi alhaisin. Yhden rokoteannoksen on saanut 74,5 prosenttia ylöjärveläisistä.

Koko Pirkanmaalla kolmannen koronarokotteen on saanut 28,8 väestöstä.