Ylöjärvellä on kirjattu tiistaina 61 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan Ylöjärvellä on pandemian aikana todettu 1 707 tartuntaa, mikä on Tampereen jälkeen toiseksi eniten koko Pirkanmaalla.

Tiistaina tartuntamäärä Ylöjärvellä on niin ikään Pirkanmaan toiseksi suurin. Kolmanneksi eniten uusia tartuntoja kirjattiin Pirkkalassa, jossa niitä oli 42.

Koko pandemian aikana kolmanneksi eniten tartuntoja Pirkanmaalla on Nokialla (1 484). Sen jälkeen tulevat Lempäälä (1 304) ja Kangasala (999).

Rokotuskattavuudessa Ylöjärvi ei menesty kovin hyvin Pirkanmaalla. Tällä hetkellä 22 prosenttia yli 12-vuotiaista ylöjärveläisistä on saanut kolmannen koronavirusrokotteen. Tällä luvulla pääsee Pirkanmaan kuntien joukossa sijalle 14.

Kaksi rokotusta on Ylöjärvellä saanut 70,9 prosenttia yli 12-vuotiaista ja yhden rokoteannoksen on saanut 74,4 prosenttia yli 12-vuotiaista ylöjärveläisistä. Yhden ja kahden rokoteannoksen osalta Ylöjärven rokotekattavuus on Pirkanmaan kolmanneksi alhaisin.