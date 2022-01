Sorretut naiset ilman oikeuksia – Vaikea tehdä jotain, mihin ei anneta mahdollisuutta

Lehdet ja sosiaalinen media ovat aina täynnä asiaa siitä, kuinka naisilla on ihmisoikeudet yhtä lailla kuin muillakin. Mutta ihmisoikeudet eivät voi toteutua ilman naisen oikeutta päättää omasta kehostaan. Maailmassa on monta maata, joissa muun muassa abortti on laiton. Suomessakin abortti harvoin tehdään vain, koska nainen itse sitä pyytää. Asian ei pitäisi olla näin.

Raskaana oleva nainen ei aina välttämättä ole valmis vanhemmuuteen. Hänhän voi olla vielä alaikäinen tyttö, ja jos aborttia ei voi tehdä vain tämän syyn vuoksi, on jokin vikana. Ei ketään voi pakottaa pitämään lasta. Eihän tämä vatsassa oleva sikiönalku edes tunne vielä mitään, joten miten kyseessä voisi olla murha?

Entä jos nainen on seksuaalisen hyväksikäytön kohde? Mitä jos hänet on raiskattu? Onko sekään maailmalle vielä tarpeeksi hyvä syy aborttiin? Ei ole.

Minusta tuntuu, että tälle maailmalle ei riitä mikään syyksi. Naisilla ei aina välttämättä ole oikeuksia edes avioliitossa tai oman perheen kanssa. Naiset ja tytöt voidaan miehien sanomana laittaa kotirouviksi tai vaikka prostituoiduiksi. Miten miehet saavat millään tavalla määrätä mitään naisen kehosta tai naisten tavasta toimia.

Naiset haluaisivat tampoonit ja siteet ilmaisiksi tai edes halvemmiksi. On väärin, että asia, josta naiset eivät voi itse päättää maksaa. Suurimmalla osalla naisista ei ole edes varaa kuukautissuojiin, joka on väärin. Eihän naiset voi itse ohjailla kuukautisiaan. Vaikka kuukautissuojia kehitellään koko ajan uusia, ne maksavat silti monta euroa.

Osa naisista miettii laittaako rahaa ruokaan vai kuukautissuojiin. Osa siteistä maksaa yli neljä euroa, kun osa taas voi maksaa yli 20 euroa. Eihän tuollaisessa ole mitään järkeä!

Naiset voivat tehdä kaiken mitä miehetkin. Jos nainen pelaa videopelejä hänelle aletaan huudella videopelissä. Huutelut vaihtelevat välillä “mikä sun Instagram on?” tai “maiset kuuluu hellan ja nyrkin väliin”.

Miehet huutelevat naisille, kuinka he käyvät armeijan ja miten he tekevät kaiken työn. No totta kai he tekevät. Eihän naisille aina anneta edes mahdollisuutta sellaiseen.

Ei ole kauaakaan, kun naiset eivät saaneet käydä töissä tehtailla tai osallistua sotiin tai käydä armeijaa. Vaikea tehdä jotain, mihin ei anneta mahdollisuutta. Vihdoin kun nainen saa mahdollisuuden, ei kukaan luota häneen. Antakaa naisten edes yrittää! Uskokaa meihin!

Tiedän, että siihen on vielä matkaa, että naiset saavat oikeutensa, mutta jos vaikka ihmiskunta vähän ryhdistäytyisi niin se olisi jo lähempänä! Mennään yhdessä kohti parempaa maailmaa meille jokaiselle!

Salla Laakkonen

Ylöjärven Yhtenäiskoulu, 8A