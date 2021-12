Rokotukset ilman ajanvarausta Kauppakeskus Elon rokotuspisteessä:

ti 28.12.-to 30.12. klo 12-18

Saatavana on 1., 2. tai 3. koronarokote jonotusperiaatteella ilman ajanvarausta.

Rokote on Spikevax Moderna. Alle 30-vuotiaiden miesten rokote on Comirnaty.

Walk in -rokotukset on tarkoitettu kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä 12 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville.

3. rokote voidaan antaa näille ryhmille 3-4 kuukautta 2. rokotteesta (THL:n uusi linjaus 17.12.2021).

Rokotuspaikka on Elon kauppakeskuksen rokotuspiste, Elotie 1.