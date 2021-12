Kauppakeskus Elon rokotuspisteessä järjestetään walk in -koronarokotuksia tällä ja ensi viikolla 60 vuotta täyttäneille sekä 12 vuotta täyttäneille riskiryhmäläisille.

Walk in -trokotuksissa on saatavana on 1., 2. tai 3. koronarokote jonotusperiaatteella ilman ajanvarausta. Rokote on Spikevax Moderna. Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä 12 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville.

3. rokote voidaan antaa näille ryhmille 3-4 kuukautta toisesta rokotteesta (THL:n uusi linjaus 17.12.2021). Rokotuspaikka on Elon kauppakeskuksen rokotuspiste.

Koronarokotukseen voi edelleen varata ajan sähköisesti eTerveyden kautta. Aikoja on kuitenkin saatavilla vain rajoitetusti. Ruuhkan vuoksi kaupungin koronarokotusten ajanvarausnumero on suljettu 17.12.2021 – 9.1.2022.

Walk in -rokotukset joulukuussa Kauppakeskus Elon rokotuspisteessä:

keskiviikkona 22.12. klo 9-15 (vain 150 rokotetta)

sunnuntaina 26.12. klo 9-15

tiistaina 28.12. klo 12-18

keskiviikkona 29.12. klo 12-18

torstaina 30.12. klo 12-18

Lue myös: Terveyskeskuksen ajanvarausnumero koronarokotuksiin on suljettu – Numero on käytössä jälleen tammikuussa