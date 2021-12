Johanna & Mikko Iivanainen Duo esiintyy Kaupunkijazz-konsertissa sunnuntaina 5.12. kello 15. Tapahtuma järjestetään kaupungintalon Ylöjärvi-salissa.

Johanna on levyttänyt jazzia, accappellaa, poppia, dancea ja lastenmusiikkia. Suurelle yleisölle hän on tullut tutuksi SuomiLOVE-tv-ohjelman housebandin solistina vuosina 2014-2019.

Johanna Iivanaisen tuorein levy Altamullan Road julkaistiin viime vuonna ja englanninkielinen albumi Broken River tänä syksynä. Ylöjärvellä hän esiintyy kitaristi-laulaja Mikko Iivanaisen kanssa.

Liput konsertteihin maksavat 10 euroa (+ palvelumaksu).

Lippu tulee ostaa ennakkoon, sillä ovella ei ole lipunmyyntiä. Lippuja myy lippu.fi ja niitä voi noutaa Lippupalvelun lipunmyyntipisteistä, kuten Ylöjärven Elon K-Citymarketista ja kaikilta R-kioskeilta.

Ethän tule tilaisuuteen, jos sinulla on flunssan oireita. Käytäthän kasvomaskia ja huolehdit hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Tilan kapasiteettia on rajoitettu alle 100 henkeen ja osallistujien on mahdollista säilyttää turvavälit muihin seurueisiin.

Tila on esteetön.

Konsertti kestää noin tunnin.