Valitse kotiisi helppo ja näyttävä lasi: Glaso tarjoaa laadukasta ja turvallista lasirakentamista sisälle ja ulos

Onko suunnitelmissasi hankkia terassiin lasitus? Haaveiletko tyylikkäästä lasiseinästä kylpyhuoneremontin yhteydessä tai haluatko kotiisi trendikkään lasisen makuuhuoneen seinän?

Elovainion Varastotielle syyskuussa perustettu kahden miehen yritys Glaso Oy tarjoaa erilaisia lasirakentamisen ratkaisuja niin koteihin, taloyhtiöihin, toimistoihin kuin isompiinkin rakennusprojekteihin.

Mutta miksi kotiin kannattaa valita materiaaliksi lasi, Glason yrittäjät Yannick Duhamel ja Miikka Vesa?

– Lasi on aina muodissa. Se tuo ripauksen luksusta sekä lisää viihtyvyyttä ja tilantunnetta. Materiaalina lasi on helppo ylläpitää, nopea asentaa ja lisäksi se on vielä kustannustehokas. Esimerkiksi kylpyhuoneremontissa saunan lasiseinä saattaa hyvinkin olla edullisempi vaihtoehto kuin laatoitus.

Suomen olosuhteissa lasi on ylivoimainen materiaalivalinta esimerkiksi terassille, sillä lasituksen ansiosta kesä pääsee alkamaan tavallista aikaisemmin ja syksy taas jatkumaan tavallista pidemmälle.

– Terassista saa lasituksella yhden huoneen lisää. Lasi kestää aikaa ja katseita, eikä sen pinnalle kerry levää. Se pysyy hyvänä vuodesta toiseen ja suojaa samalla terassikalusteita, yrittäjät kertovat ja huomauttavat, että esimerkiksi lasiterassin rakentaminen on mahdollista vuodenajasta riippumatta, myös talvella.

Mistä asiakas sitten tietää, onko hänen ideansa esimerkiksi lasiseinästä mahdollista toteuttaa? Yrittäjien mukaan tarjouksen pyytäminen ja muut kysymykset voi lähettää kätevästi osoitteessa glaso.fi.

– Vastaamme niin pian kuin mahdollista ja arviokäyntimme kohteessa on aina ilmainen. Arvion yhteydessä mittaamme ja keskustelemme, millainen lopputulos on mahdollinen. Kerromme myös suoraan, mikäli jokin idea ei ole toteutettavissa. Tarjoamme kaiken mahdollisen ammattitaitomme ja tiedämme tasan tarkkaan, miten asiat kannattaa tehdä.

Vaikka yritys on nuori, ovat Duhamel ja Vesa pitkän linjan ammattilaisia lasirakentamisessa. Kaksikon kädenjälkeä tullaan näkemään tänä syksynä muuan muassa Kolmenkulmaan nousevassa valtavassa padelhallihankeessa El Padelissa, johon Glaso asentaa esimerkiksi porraslasikaiteet ja lasiovet.

– Olemme ainut alan yritys Ylöjärvellä ja teemme kotitalouksien ohella paljon yhteistyötä eri yritysten kanssa, esimerkiksi paikallisen rakennusliike Nikora Oy:n kanssa. Materiaalimme ovat laadukkaimpia mahdollisia ja näin ollen myös turvallisia.

Turvallisuus onkin lasirakentamisessa Glason ykköskriteerejä.

– Esimerkiksi erityisesti lapsiperheiden kohdalla on huolehdittava, että lasikaiteet kestävät. Olemme olleet alalla niin pitkään, että pystymme tarvittaessa antamaan myös rakentamiskonsultaatiota, mikäli rakenteisiin pitää tehdä muutoksia turvallisen lopputuloksen saamiseksi.

Glaso Oy