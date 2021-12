Ylöjärven kaupunki tiedottaa, että kaupungin kotihoidossa on ollut mahdollisuus altistua koronalle 23.-28.11.2021. Altistuneisiin on oltu yhteydessä, ja joitakin seulontanäytteitä on otettu. Muutamia henkilöitä on asetettu karanteeniin, ja muita mahdollisesti altistuneita kehotetaan hakeutumaan koronatestiin, mikäli oireita ilmaantuu.