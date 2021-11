Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelee Pirkanmaalle etätyötä kaikkiin niihin tehtäviin, joissa etätyötä on mahdollista tehdä. Voimassa on laaja maskisuositus.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä antoi tiistaina suosituksen, että Pirkanmaalla siirrytäänn etätöihin kaikissa niissä tehtävissä, joissa etätyötä on mahdollista tehdä.

Lisäksi pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle, että kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet yli 16-vuotiaille rajoitettaisiin Pirkanmaalla korkeintaan 20 henkilöön. Isompia tilaisuuksia voisi järjestää, jos koronapassi on käytössä. Myös kunnat voivat itse päättää alueellaan järjestettävien tilaisuuksien rajoituksista.

Kotitestejä voi käyttää

Pandemiaohjausryhmä suosittelee myös kotitestien käyttöä koronaviruksen testauksessa. Kotitestit toimivat potilailla, joilla on hengitystieinfektion oireita.

Kotitestiä voi käyttää esimerkiksi tilanteissa, joissa perheen lapsilla tai nuorilla ilmenee hengitystieinfektion oireita. Kotitesti voi auttaa erottamaan koronaviruksen aiheuttamat infektiot muista tällä hetkellä hengitystietartuntoja aiheuttavista viruksista. Jos kotitesti on positiivinen sairastuneen pitää hakeutua vielä laboratoriossa tehtävään testiin.

Yli 60-vuotiaille ja riskiryhmille tarjolla kolmas rokote

Yhden koronarokotuksen saaneita on nyt Pirkanmaalla 87,2 prosenttia ja 82,3 prosenttia kahdesti rokotettuja yli 12-vuotiaista. Liki kolmasosa yli 80-vuotiaista on saanut kolmannen rokotteen. Yli 12-vuotiaista 4,5 prosenttia on saanut kolmannen koronarokotteen.

– Riskiryhmien ja kaikkien yli 60-vuotiaiden, joiden kakkosrokotteesta on kulunut puoli vuotta, tulisi nyt mennä hakemaan kolmas koronarokote. Läheisten olisi hyvä auttaa ikäihmisiä rokotteeseen hakeutumisessa ja ajanvarauksissa, ylilääkäri Jaana Syrjänen Taysista kertoo.

Koronan ilmaantuvuus oli Pirkanmaalla viime viikon päättyessä 286 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viime viikon ajalta. Viime viikolla todettiin 871 uutta koronatartuntaa. Positiivisten prosenttiosuus testatuista on 11,5 prosenttia Fimlabissa testatuista.