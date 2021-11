Karhella ja Kyrönlahdella kulkee 13 sian villisikalauma, josta ammuttiin keskiviikkona vuoden ikäinen porsas – ”Jos jäävät tänne pyörimään, niin sitten karsitaan”

Ensimmäiset havainnot villisikalaumasta tehtiin syyskuussa. Aiempina vuosina riistakameroihin on jäänyt vain yksittäisiä karjuja, mutta ei koskaan kokonaista laumaa.

Karhen ja Kyrönlahden metsissä liikkuvat villisiat tallentuivat riistakameraan viimeksi tämän viikon keskiviikkoiltana. Lauma on viihtynyt alueella jo parin kuukauden ajan ja tällä hetkellä ne ovat vaeltaneet karhelaisen Pauli Kiviniemen ja tämän veljen talousmailla.

Riistakameroiden lisäksi kylien asukkaat ovat havainneet sikoja liikenteessä, muun muassa Kyrönlahdentietä ylittämässä.

Kiviniemen mukaan villisikalauma on Karhe-Kyrönlahti-akselilla harvinaisuus.

– Yksittäisiä karjuja on aiemmin tallentunut riistakameroihin, mutta ei kokonaista laumaa. Nyt olemme saaneet kuvia ruokintapaikalta, jossa on ollut syömässä ainakin 13 sikaa. Kuvien perusteella laumaan kuuluu yksi karju ja neljä emakkoa tai suurta naarasta. Porsasmäärä on sen verran iso, että luultavasti laumassa on enemmän kuin yksi emakko.

– Keskiviikkoiltana karsimme porukasta yhden vuoden ikäisen porsaan. Jos ne jäävät tänne pyörimään, niin sitten karsitaan lisää. Lähetimme eläimestä näytteet Eviralle, joka tarkastaa sen trikiinin ja sikaruton varalta. Jos näyte tulee puhtaana takaisin, niin sitten liha syödään. Villisika on erinomainen riistaliha, Viljakkalan Karhen Metsästysseuraan kuuluva Kiviniemi kertoo.

Lue myös vuoden 2013 arkistojuttu jo lopettaneesta villisikafarmista: Janne Korpilahti kasvattaa Karhella villisikoja, jotka vaativat hoitajaltaan rapsutuksia: ”Näiden eläinten kanssa ei ole juuri leikkimistä, esimerkiksi susi kiertää tämän paikan kaukaa”

Ylöjärven siat tarhakarkureita?

Villisiat eivät ole Ylöjärvelläkään toivottu vieras, sillä eläimet aiheuttavat tuhoja muun muassa pelloille ja puutarhoille. Kiviniemi ei ole kuitenkaan kuullut, että villisiat olisivat tehneet tuhojaan Kyrönlahdessa tai Karhella.

– Toistaiseksi ne ovat olleet syömässä vain kauriiden eväitä ruokintapaikalla.

Viljakkalan Karhen Metsästysseuran puheenjohtaja Teemu Mätäsniemi kertoo, että villisikoja on ollut aiemmin haitaksi asti esimerkiksi Teiskossa. Hän epäilee, että Ylöjärven villisiat saattavat olla kotoisin Näsijärven takaa.

– Vuosia sitten villisiat levisivät Teiskosta Orivedelle ja Viitapohjaan, jossa niistä on ollut riesaa. Ne syövät viljelykset ja tallovat peltoa. Ne myös kuopivat nurmikot pihamaalla ja syövät kasvimaita.

Tampereen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Antti Lappalainen kuitenkin toteaa, että Teiskon villisikakanta on saatu pieneksi viime vuosien tehokkaalla karsinnalla.

– Havaintoja on saatu täällä päin enää hyvin vähän. Teiskon villisikakanta sai hyvin todennäköisesti alkunsa tarhakarkureista, joten voisivatko nämä Ylöjärvenkin villisiat olla sellaisia? Ymmärtääkseni Ylöjärvenkin lähettyvillä tarhoja on.

Lue myös: Villisikoja on nähty joskus myös Kurussa, mutta ne saattoivat olla vain tiedustelumatkalla

Villisikaa kohtaa hyvin harvoin luonnossa

Maatalousvahinkojen ohella villisiat aiheuttavat myös jännitystä paikallisissa ihmisissä, mikä on huomattu myös Karhella ja Kyrönlahdessa. Kiviniemen ja Mätäsniemen mukaan villisian kohtaamista luonnossa on turha pelätä.

– Ei kukaan niitä toivota tervetulleeksi, mutta ei pelätäkään kannata. Villisika on hyvin arka eläin ja niitä näkee harvoin. Niillä on tarkka kuulo ja ne lähtevät kyllä karkuun.

Samaa mieltä on Teiskon riistanhoitoyhdistyksen Lappalainen. Hänen mukaansa villisian kohtaamisen luonnossa voi rinnastaa lottovoittoon.

– Terve luonnossa oleva villisika kyllä kiertää ihmisen. Tästä syystä ne ovat myös erittäin haasteellisia metsästettäviä, ne ovat tarkkoja ja arkoja.

Vaarallinen loukkaantuneena

Lappalaisen mukaan ahdistettu ja haavoitettu villisika on kuitenkin asia erikseen. Siksi villisikajahdissa on oltava erityisen tarkkana.

– Villisika tapetaan ampumalla. Ja mikäli osuma ei ole tappava, tulee villisiasta tosi vaarallinen kaveri loukkaantuneena. Se rinnastetaan haavoittuneeseen karhuun, eli se käy päälle ja koittaa kohdistaa syöksyhampaansa nivusiin ja reisivaltimoihin.

Lappalainen kertoo, että villisikajahti muistuttaa paljolti hirvijahtia.

– Tässäkin koiria käytetään apuna. Villisika on kylläkin haastava vastus koiralle ja vahinkoja voi sattua. Siksi villisikoja ammutaan myös enemmän ja vähemmän ruokintapaikalta kyttäyksestä.

Fakta: Villisian metsästys

Villisikaa saa metsästää ympäri vuoden. Naarasta, jolla on alle vuoden ikäisiä porsaita, ei saa tappaa 1.3. –31.7.

Kaadetusta villisiasta tulee toimittaa näyte Ruokavirastoon afrikkalaisen sikaruton (AFS) ja trikiinin testausta varten.

Lähde: Metsästäjäliitto