Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tänään tekemällään päätöksellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen kuntien alueilla yleisötilaisuuksiin kuuluvat yhteislaulutilaisuudet sekä kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 100 henkilöä ja joissa on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja. Määräys on voimassa 24.11.–19.12.2021.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on koronaepidemian leviämisaluetta. Ajankohtainen 14 vuorokauden ilmaantuvuus on noususuunnassa. Ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on 210.