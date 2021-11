Elon kauppakeskuksen rokotuspisteessä järjestetään walk in -koronarokotuksia seuraavasti:

ma 15.11. klo 15.30–18.00

ma 22.11. klo 15.30–18.00

ma 29.11. klo 15.30–18.00

la 4.12. klo 9.00–15.30

Walk in -rokotuksissa saa jonotusperiaatteella 1. tai 2. koronarokotteen. Rokotuksia annetaan kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Rokotukset järjestään Elon kauppakeskuksen, Elotie 1, rokotuspisteessä, joka sijaitsee terveyskioskin lähellä olevassa tilassa, ravintolan ja lemmikkitarvikeliikkeen välissä. Kulku tilaan on sisäkautta (ei enää ulkokautta).

Paikalle saa tulla vain terveenä. Rokotukseen tulijoille suositellaan maskin käyttöä.

Koronarokotuksen saa myös ajanvarauksella. Elon rokotuspiste palvelee ajanvarauksella ma-pe klo 9.00–15.30. Ajan voi varata netissä tai puhelimitse.

Lisätietoja ja ohjeet: www.ylojarvi.fi/koronarokotukset

Pirkanmaa siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan koronatartuntojen ja hoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut Pirkanmaalla. Taysissa on tällä hetkellä noin parikymmentä koronapotilasta osastohoidossa. Uhkana on, että kiireetöntä hoitoa joudutaan jälleen siirtämään.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Pirkanmaalla on 148 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kuluneiden kahden viikon aikana. Positiivisten testien osuus Fimlabissa testatuista oli viime viikolla 9,5 prosenttia.

Pandemiaohjausryhmä suosittelee, että rokottamattomat henkilöt eivät toistaiseksi osallistuisi korkean riskin tapahtumiin, joita ovat sisätiloissa järjestettävät isot yleisötapahtumat ilman yksilöityä istumapaikkaa, anniskeluravintolat, kontaktilajit (ei lapset ja nuoret) ja yhteislaulutilaisuudet.

Vahva maskisuositus annettiin tiistaina julkisiin sisätiloihin, mukaan lukien joukkoliikennevälineet. Koulujen maskilinjausta ei tässä vaiheessa muuteta. Työpaikoilla suositellaan edelleen etätyötä hybridimallissa, jolloin työpaikalla oloa vuoroteltaisiin.