Kaupunginvaltuusto kokoontuu ensi maanantaina päättämään Ylöjärven kaupungin ensi vuoden talousarviosta. Suora lähetys kokouksesta on katsottavissa Ylöjärven Uutisten verkkosivuilla.

Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä Ylöjärven veroprosentti pysyy 20,5:ssä ja yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93. Esityksessä tilikauden alijäämäksi on muodostumassa 3,7 miljoonaa euroa ja investointeja ollaan tekemässä 19,4 miljoonalla eurolla. Lainamäärä on 100,3 miljoonaa euroa eli 2 972 euroa asukasta kohden.

Valtuustossa valtuutetut voivat vielä esittää muutoksia talousarvioon.

Valtuusto käsittelee maanantain kokouksessa myös vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaa sekä Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelmaa (MAPSTO) vuosille 2022–2026.

MAPSTO osoittaa, miten Ylöjärven kaupunki rakentuu seuraavan viiden vuoden aikana. Asiakirjoihin on koottu kaupunginosittain voimassa oleva palveluverkko sekä alueille kohdistuvat suunnitelmat kaavoituksen, rakentamisinvestointien ja tontinluovutuksen osalta.