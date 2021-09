Ylöjärveläisetkin BMX-pyöräilijät pääsevät vauhtiin ensi viikonloppuna, kun Tampere Bike Club järjestää BMX-racingin SM- ja ISM -kilpailut sekä Suomi Cupin osakilpailun Tampereen Vilusenharjulla sijaitsevalla uudella radalla.

Vasta hiljattain valmistunut rata palvelee koko Pirkanmaan alueella lajia harrastavia. Radalla voi ajaa millä tahansa polkupyörällä. BMX-ratoja on Tampereen lisäksi vain Helsingissä, Espoossa ja Laukaalla. Myös Turussa on rata, joka on tosin päässyt huonoon kuntoon. SM-kisoja voidaan järjestää vain Tampereella ja Helsingissä.

Viikonloppuna radalla nähdään Suomen parhaat BMX-kuljettajat. Paikalla on yli 100 kisaajaa.

Ylöjärveläisistä mukana ovat ennakkosuosikkeihin lukeutuvan Riina Pietilän ohella niin ikään suosikkeihin lukeutuva Aleksi Reiju sekä Juhana Pietilä. Ylöjärven kaupunki palkitsi Riina Pietilän viime vuonna SM-menestyksestä.