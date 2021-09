THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin on lisätty kahdeksan uutta koronavirustartuntaa Ylöjärvelle lauantain 4. – maanantain 6.9. välillä. Koronatartuntoja on varmistettu Ylöjärvellä pandemian aikana kaikkiaan 435.

Uusista tartunnoista viisi lisättiin rekisteriin maanantaina 6.9. Kolme tartuntaa lisättiin puolestaan lauantain 4. ja sunnuntain 5.9. aikana.

Toissa viikon perjantaina 27.8. tartuntoja oli Ylöjärvellä 414, joten tartuntojen määrä on noussut reilussa viikossa aikana 21 uudella tartunnalla.

Kokonaisuudessaan viikolla 34 tartuntoja merkittiin rekisteriin perjantaihin mennessä 12 kappaletta ja edellisviikolla (viikko 33) yhteensä seitsemän mikä on huomattavasti vähemmän kuin edeltävillä viikoilla.

Esimerkiksi viikolla 32 tartuntoja merkittiin rekisteriin jopa 34 kappaletta.

Viikolla 31 tartuntoja varmistettiin yhteensä 22, viikolla 30 tartuntoja varmistui 26 ja viikolla 29 niitä merkittiin 23.

Pirkanmaan ilmaantuvuusluku on laskusuunnassa, ja maanantaina 6.9. se on THL:n koronakartan mukaan 90,4. Esimerkiksi viime viikon torstaina 2.9. ilmaantuvuusluku oli 94,6 ja toissa viikon perjantaina 28.8. 102,6. Ilmaantuvuusluku lasketaan sen mukaan, montako koronatartuntaa on varmistettu 100 000 asukasta kohden.