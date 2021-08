Ylöjärvi järjestää kolme uutta walk in -rokotuspäivää kauppakeskus Elossa. Rokotuksia saa kolme peräkkäisenä keskiviikkona eli 1.9., 8.9. ja 15.9.

Walk in -rokotuksissa rokotteen saa jonotusperiaatteella ilman ajanvarausta. Paikalle saa tulla vain terveenä. Maski on suositeltava samoin kuin 2 metrin turvaväli.

Tietoa ajoista:

Ke 1.9.2021 klo 13-19.30.

Walk in -rokotus niille, joilta puuttuu vielä 1. koronarokote. Rokote on Pfizer-BionTechin valmiste.

Ke 8.9.2021 klo 14-19.30.

Walk in -rokotus niille, joilta puuttuu vielä 1. koronarokote. Rokote on saatavuuden mukaan joko Pfizer-BionTechin tai Modernan valmiste. Jaossa on noin 400 rokotetta.

Ke 15.9.2021 klo 9-15.30.

Walk in -rokotus niille, jotka haluavat aikaistaa 2. koronarokotetta (1. rokotuksesta vähintään 8 viikkoa). Rokote valitaan 1. rokotteen mukaan. Jaossa noin 400 rokotetta.

Walk in -rokotukset järjestetään Elon kauppakeskuksen rokotuspisteessä (Elotie 1). Rokotuspiste sijaitsee terveyskioskin viereisessä tilassa. Sisäänkäynti tilaan on ulkokautta (ensimmäinen ovi terveyskioskin sisäänkäynnistä vasemmalle, parkkialue 12:n kohdalla).

Koulut tiedottavat oppilaiden ajanvarauksettomista rokotuksista Wilman kautta. Kussakin koulussa rokotetaan sen oppilaita kotikunnasta riippumatta. Tiedote koronarokotuksista kouluissa.

Rokotusaikoja runsaasti varattavissa

Ensimmäiseen koronarokotukseen pääsee myös ajanvarauksella. Aikoja on saatavissa hyvin Elon rokotuspisteeseen.

Kaupunki suosittelee käyttämään sähköistä ajanvarausta eTerveydessä: www.ylojarvi.fi/sahkoiset-terveyspalvelut.

Puhelin 03 735 6702 ma-pe klo 8-20, la-su klo 10-18. 12-15-vuotiaiden ajanvaraus vain puhelimitse.