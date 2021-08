Pirkanmaan Taidesuunnistus -tapahtuma järjestetään tänä vuonna lauantaina ja sunnuntaina 28.–29. elokuuta. Normaalisti huhtikuun lopussa järjestettyä tapahtumaa lykättiin koronapandemian takia viime vuoden tavoin neljällä kuukaudella elokuun loppuun.

Järjestyksessään seitsemästoista Pirkanmaan Taidesuunnistus järjestetään jälleen viikon päästä elokuun viimeisenä viikonloppuna, ja mukana on reilusti yli sata kohdetta ympäri Pirkanmaata.

– Koronan varjossa eletty puolitoista vuotta on osoittanut, että Taidesuunnistuksen kaltaiselle tapahtumalle, jossa tekijät ja yleisöt kohtaavat toisensa, on kysyntää. Yleisön ja tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja suoraa kontaktia on ollut vaikea korvata esimerkiksi verkossa, tapahtuman järjestävä Taidesuunnistus ry tiedottaa.

Tapahtuman tärkeydestä kertoo yhdistyksen mukaan myös se, miten positiivisesti itse taiteilijat ovat suhtautuneet aikataulumuutoksiin ja millä innolla he ovat avaamassa työhuoneidensa oviaan jälleen kävijöille.

– Myös kävijät ovat kyselleet tapahtuman perään ja on ollut hienoa huomata, miten antoisa viikonloppu Taidesuunnistus monelle on vuosien saatossa ollut. Siksi meille järjestäjillekin on tärkeää, ettei Taidesuunnistukseen tule tänäkään vuonna välivuotta, taideyhdistyksestä kerrotaan.

Mukana on tänä vuonna noin 130 taidekohdetta eri puolilla Pirkanmaata. Kaikki tapahtuman kohteet löytyvät muun muassa painetusta katalogistamme sekä kunnittain verkkosivultamme: www.taidesuunnistus.net

Tapahtuman aikana yleisöllä on mahdollisuus vierailla pirkanmaalaisten taiteilijoiden, kädentaitajien ja muotoilijoiden työtiloissa sekä ateljeissa, gallerioissa ja näyttelypaikoissa maksutta molempina tapahtumapäivinä kello 11–17.

Tarjolla on muun muassa kuvataidetta, grafiikkaa, veistoksia, valokuvataidetta sekä keramiikka-, koru- ja lasitaidetta.

Taidesuunnistuksessa noudatetaan tapahtumahetkellä voimassa olevia aluehallintoviraston rajoituksia. Järjestäjätahon mukaan Taidesuunnistus pystytään toteuttamaan myös rajoituksia noudattamalla, koska tapahtumassa on kyse enemmänkin yksittäisistä merkityksellisistä kohtaamisista, eikä se kerää suuria yleisömassoja yhtäaikaisesti samaan paikkaan.

Yleisön tulee kuitenkin noudattaa kohteissa annettuja kokoontumisrajoituksia sekä hygienia- ja turvallisuusohjeita.

Taidesuunnistus ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka jäsenyhdistyksiä ovat Tampereen Taiteilijaseura ry, Modus ry, Valokuvakeskus Nykyaika ry, Rajataide ry ja Taito Pirkanmaa ry.