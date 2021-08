Mielen hyvinvoinnin tukipiste Mielikioski on palvellut ylöjärveläisiä keväästä 2021 lähtien etänä sekä perhekioskin tiloissa Elon kauppakeskuksessa.

Lue myös: Uutuus: Mielikioski tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua mielenterveyden tueksi

Nyt Mielikioskin ovet avautuvat fyysisesti Ylöjärven terveyskeskuksessa. Paikalle voi tulla aukioloaikoina ilman ajanvarausta.

Toiminta käynnistyy terveyskeskuksessa maanantaina 23. elokuuta. Kioskin viikko-ohjelma julkaistiin tällä viikolla.

Työntekijät tavattavissa myös Elossa, Viljakkalassa ja Kurussa

Mielikioskin työntekijä on tavattavissa Mielikioskilla 23.8.2021 alkaen maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin.

Kerran kuussa tiistaisin paikalla on Tampereen A-killan työntekijä ja vertainen.

Kerran kuussa keskiviikkoisin kioskilla voi tavata Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n ja ITUA-hankkeen vertaisen ja työntekijän.

Mielikioskin työntekijöitä voi tavata myös kioskin ulkopuolella. Joka keskiviikko Mielikioskin työntekijä on tavattavissa Perhekioskilla Kauppakeskus Elossa.

Kerran kuussa tiistaisin Mielikioskin työntekijä on tavattavissa Viljakkalan terveysasemalla ja kerran kuussa keskiviikkoisin Kurun terveysasemalla.

Vertaistapaamisia ja järjestöyhteistyötä

Mielikioskilla järjestetään vertaistapaamisia yhteistyössä järjestöjen kanssa.

– Vertaistapaamisessa pääsee keskustelemaan tilanteestaan koulutetun kokemusasiantuntijan kanssa kahden kesken tai työntekijä voi olla tapaamisessa mukana, kertovat kioskin työntekijät psykiatrinen sairaanhoitaja Mervi Heiskanen ja sosiaaliohjaaja Anne Salminen.

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveyden häiriöistä, riippuvuuksista tai elämänkriiseistä. Kokemusasiantuntija voi olla myös läheinen, jolloin hän on omaiskokemusasiantuntija.

– Vertaistapaamisissa korostuvat toivo ja selviäminen. Joskus ajatus siitä, että ei ole tilanteessaan yksin, auttaa jo eteenpäin. Saamamme palautteen ja toiveiden perusteella kasvokkain tapaamisia, vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä kaivataan, Mervi Heiskanen ja Anne Salminen toteavat.

Monia tapoja ottaa yhteyttä

Mielikioski tarjoaa luottamuksellista ja maksutonta keskustelutukea matalalla kynnyksellä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kioskiin voi olla yhteydessä monin tavoin.

Puhelin 041 730 9804 ma klo 12-18, ti-pe klo 9-15

Chat ylojarvi.fi/mielikioski ma-pe klo 9-15

Sähköposti mielikioski@ylojarvi.fi

www.ylojarvi.fi/mielikioski

Toiminnassa ja fyysisissä tapaamisissa noudatetaan viranomaisten koronaturvallisuusohjeita pitämällä turvavälit, käyttämällä maskia ja huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä tulemalla tapaamisiin terveenä.