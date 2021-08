TE-liven ensimmäinen lähetys nähtiin Pirkanmaalla tänään torstaina. Palvelu laajenee koko maahan vuoden 2021 aikana.

Vuorovaikutteinen rekrytointikanava TE-live aloitti lähetyksensä Pirkanmaalla torstaina 19.8. Ensimmäisessä lähetyksessä esiteltiin Punkalaitumella avoinna olevaa kunnanrakennusmestarin tehtävää.

TE-livessä tuotetaan suoria lähetyksiä avoimista työpaikoista. Pirkanmaan TE-liven tuottamat lähetykset keskittyvät rekrytointeihin ja rekrytointikoulutuksiin.

Lähetyksiä voi seurata tästä päivästä lähtien osoitteessa te-live.fi sekä Pirkanmaan TE-toimiston Youtube-kanavalla ja Facebookissa.

Livelähetyksiä voi seurata suorana netissä ja osallistua keskusteluun chatin kautta. Lähetystallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen TE-liven nettisivuilla.

TE-live palvelee kaikkia työnhakijoita ja työnantajia, ja se on osa Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston palvelukokonaisuutta.

Pirkanmaan TE-toimiston mukaan on kaikkien etu, että osaava työntekijä löytää työpaikan mahdollisimman nopeasti.

Palvelu on työnantajalle helposti lähestyttävä

Työnantajan on helppo lähteä mukaan TE-liveen, sillä tuotantotiimi huolehtii koko lähetystuotannon etenemisestä. Lähetysten sisällöt suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa.

TE-livetiimi huolehtii siitä, että studiovieras tai etävieras on valmis lähetykseen. Työnantajan edustajan lisäksi lähetyksessä on aina myös mukana yrityksessä työskenteleviä työntekijöitä kertomassa, millaista työ on jokapäiväisen tekemisen tasolla.

Palvelu on ollut käytössä ja kehitteillä Pohjois-Savon TE-toimistossa vuodesta 2016 alkaen, ja se laajenee jokaiseen TE-toimistoon vuoden 2021 aikana.

Kullakin alueella lähetystuotannosta vastaa oma TE–live-tiimi. Rekrytointilähetyksestä kiinnostuvan työnantajan kannattaa ottaa suoraan yhteyttä TE–live tiimiin, jonka yhteystiedot löytyvät te-liven verkkosivulta.