Tämänkin kaiken EU mahdollistaa -roadshow pysähtyy Ylöjärvellä torstaina 2. syyskuuta. Kiertue nostaa esiin etenkin EU:n rahoitusmahdollisuudet yrityksille, yhdistyksille ja nuorille. Samalla tuodaan esiin, miten EU-rahalla on edistetty hyvinvointia ja elinvoimaa paikallisesti.

Mitä kaikkea EU-rahoitus mahdollistaa? Kuka EU-rahoitusta voi saada ja mihin?

Muun muassa näihin kysymyksiin on tarjolla vastauksia Tämänkin kaiken EU mahdollistaa -kuntakiertueella, joka kiertää 27 paikkakunnalla 12.8.–8.9. välisenä aikana.

Ylöjärvellä roadshow vierailee torstaina 2. syyskuuta eli noin kahden viikon kuluttua.

Kiertue pysähtyy Ylöjärvellä kahdessa paikassa: Kurun kirjaston pihalla sekä Kauppakeskus Elon pihalla. Kurussa kiertue on paikalla aamupäivällä kello 9–12 ja Elon pihalla kello 13–16.

Rahoituskiertueen järjestävät seitsemän Leader-ryhmää ja kaksi Europe Direct -tietopistettä Pirkanmaalla ja Hämeenlinnan seutukunnassa.

Noin neljä viikkoa kestävällä kiertueella tehdään tunnetuksi EU-rahoituksen mahdollisuuksia etenkin yrityksille, yhdistyksille ja nuorille.

Euroopan unioni tarjoaa paljon mahdollisuuksia

Erilaiset Euroopan unionin investointi- ja rakennerahastot sekä ohjelmat tarjoavat kaikki monipuolisia rahoitusmahdollisuuksia. EU-rahalla tehdään huippututkimusta ja edistetään innovaatioita, mutta sillä luodaan myös paljon muuta.

– Euroopan unionin monipuolisten rahoitusmahdollisuuksien kokonaisuus on hirveän huonosti tunnettu. Moni on kuullut yksittäisistä hankkeista tai siitä, että johonkin projektiin on saatu EU-rahaa, mutta valtava mahdollisuuksien määrä jää piiloon. Näin mahdollisuuksia ei myöskään osata hyödyntää, sanoo EU-rahoitusta paikallisten yhteisöjen ja yritysten hankkeille myöntävän Leader Pirkan Helmen toiminnanjohtaja Eliisa Vesisenaho.

Esimerkiksi monet maaseudun laajakaistainvestoinnit on tehty osin EU:n maaseuturahaston tuella, ja Euroopan sosiaalirahaston avulla on melko varmasti edistetty yhdenvertaisuutta lähes joka kunnassa.

Erasmus+ taas mahdollistaa nuorille arvokkaita kansainvälistymisen kokemuksia, Life-rahoituksella muun muassa puututaan heikentyneeseen ympäristön tilaan ja Euroopan aluekehittämisrahaston kautta monet yritykset kehittävät toimintaansa luoden työtä ja kasvua.

Kiertue nostaa esiin etenkin mahdollisuudet yrityksille, yhdistyksille ja nuorille. Samalla tuodaan esiin, miten EU-rahalla on edistetty hyvinvointia ja elinvoimaa paikallisesti.

– Yleisessä keskustelussa EU:sta tuleva kuva on melko rajoituspainotteinen. Moni hieno asia, jota EU-rahoitus on juuri omassa lähiympäristössä edistänyt, hautautuu rajoituksista ja sääntelystä käytävän keskustelun alle, Vesisenaho pohtii.

Ylöjärveläiset toimijat esittelevät hankkeitaan tapahtumassa

Roadshow’lla on mukana kiertuetapahtumia järjestävien Leader-ryhmien lisäksi muitakin EU-rahoituksen asiantuntijoita.

Tärkeässä roolissa ovat paikalliset esimerkit ja erilaisten EU-hankkeiden toteuttajat: yhdistykset, yritykset, oppilaitokset, kehittämisorganisaatiot, kunnat ja kaikki muut tahot, jotka erilaista EU-rahoitusta hyödyntäen ovat luoneet uutta ja lisänneet hyvinvointia paikallisesti.

– Kannattaa lähteä tutustumaan siihen, mihin muut ovat hyödyntäneet EU-rahoitusta, millaista toimintaa on keksitty ja kehitetty. Kiertueella haluamme tarjota inspiraatiota ja laittaa kiertoon hyviä ideoita ja kokemuksia. Paikalle voi tulla myös valmiin kehittämisidean kanssa kysymään, voisiko idealle saada rahoitusta. Yhdessä löydetään oikea asiantuntija, jonka puoleen kääntyä, Vesisenaho rohkaisee.

Ylöjärven pysäkeillä mukana ovat Pirkanmaan Martat, jotka kertovat KaskiNauris-hankkeesta, Parkkuun seudun kyläyhdistys, joka kertoo Etelä-Kurun valokuituhankkeesta sekä kahdeksan oppilaitoksen Tyrsky-hanke, jossa etsitään uusia tapoja saada opiskelijoille mahdollisuuksia työssäoppimiseen. Lisäksi esittelyssä on Ylöjärven muisti -hankkeen perinteenkeruutyö.

Tietovisailua ja ajatustenvaihtoa

Tilaisuudessa voi myös testata tietonsa EU-tietovisassa ja osallistua samalla sähköpyörän arvontaan. Kaikkien kiertuetapahtumissa visaan osallistuneiden kesken arvotaan e-jopo (arvo 1027 €).

Kiertuetapahtumassa voi myös jakaa ajatuksiaan ja keskustella EU-rahoituksen suuntaamisesta alueella.

– En osaa sanoa, onko olemassa mitään toimijajoukkoa tai ihmisryhmää, jolle ei olisi mitään EU-rahoitusta tarjolla, pohtii Vesisenaho ja toivottaa kaikki tervetulleiksi roadshow’n pysäkeille.

Kuntakiertueen tilaisuudet järjestetään ulkona turvavälit huomioiden. Järjestäjät noudattavat alueella voimassa olevia rajoituksia. Maskin käyttöä suositellaan vahvasti kaikille pysäkeillä vieraileville.

Tämänkin kaiken EU mahdollistaa -roadshow on saanut rahoitusta ulkoministeriön Eurooppa-tiedottamisen valtionavusta.