Ylöjärven kaupunki järjestää kaksi ajanvaraukseen perustuvaa koronarokotuspäivää Kurun terveysasemalla tiistaina 31.8. ja tiistaina 7.9.

Ajan voi varata joko ensimmäiseen rokotukseen tai aikaistettuun tehosterokotukseen, jolloin ensimmäisestä rokotuksesta pitää olla kulunut vähintään kahdeksan viikkoa.

Ajan voivat varata kaikki 12 vuotta täyttäneet. Lapsia ja nuoria rokotetaan myös kouluilla.

Rokote on Moderna, ja rokotteita on varattu yhteensä 60. Moderna-rokotetta voidaan antaa tehosteena myös niille, joiden ensimmäinen rokote on ollut Pfizerin Comirnaty, jos tämä sopii asiakkaalle.

Ajanvaraus tarvitaan

Ensimmäiseen rokotukseen voi varata ajan joko sähköisesti eTerveydessä tai puhelimitse. Tehosterokotuksen aikaistamiseen voi varata ajan vain puhelimitse.

Koronarokotusten ajanvarauspuhelin:

03 735 6702 ma-pe klo 8-20, la-su ja arkipyhinä klo 10-18

Lisätietoja koronarokotuksista Ylöjärvellä:

www.ylojarvi.fi/koronarokotukset