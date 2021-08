Ensimmäisessä julkaistussa katsauksessa aiheina ovat muun muassa seudullinen raitiotie, koronatilanne ja Teivon alueen maakauppa.

Ylöjärven uusi kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen on julkaissut ensimmäisen kaupunkilaisille suunnatun videokatsauksen kaupungin YouTube-kanavalla, tiedottaa kaupunki.

Pauli Piiparinen on aiemmin julkaissut useita henkilöstölle suunnattuja ajankohtaiskatsauksia, mutta jatkossa videoita on tarkoitus tuottaa molemmille kohderyhmille.

Ajankohtaiskatsaus on tehty Teams-työkalulla ja se on tekstitetty. Sisällöllisenä ideana on kertoa vapaaseen tyyliin ja matalalla kynnyksellä kaupungin ajankohtaisista asioista.

Ensimmäinen videokatsaus on kuvattu 10.8., ja siinä Pauli Piiparinen nostaa esiin seuraavia asioita:

kuntavaalit ja uuden valtuustokauden käynnistyminen

Teivon alueen maakauppa

osallistuminen seudullisen raitiotien jatkosuunnitteluun

kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen

koronatilanne

Veittijärven avantosaunan tilanteen kehittyminen.

Palautetta ja ehdotuksia jatkossa käsiteltävistä teemoista voi laittaa kaupunginjohtajalle tai viestintäpäällikölle.

Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen, p. 040 133 4848, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi​​

Viestintäpäällikkö Tiina Helminen, p. 050 437 1247, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Katso ajankohtaiskatsaus tästä (linkki vie YouTubeen)